Τραμπ: Σεξιστικό σχόλιο σε συνεργάτιδά του

Τραμπ: «Κάνε σεξ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σου την πέφτει κάντο για την ‘’ομάδα’’». Αυτό φέρεται να ήταν το υποτίθεται χιουμοριστικό, αλλά στην πραγματικότητα σεξιστικό, σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ σε συνεργάτιδά του. Πρόκειται για την πρώην εκπρόσωπο Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ, Σάρα Σάντερς, η οποία στο βίβλιο της με τίτλο Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House, αναφέρει ότι ο Τραμπ της ζήτησε, στο περιθώριο συνάντησής του με τον Κιμ στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, να κάνει σεξμε τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας!

Η προτροπή Τραμπ, όπως γράφει η Σάντερς, έγινε μετά την συνάντηση των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της οποίας ο Κιμ Γιονγκ Ουν φάνηκε να της έκλεισε το μάτι. Σύμφωνα με τη Σάντερς οι δύο ηγέτες μιλούσαν για το ποδόσφαιρο γυναικών «όταν σήκωσα το βλέμμα μου και είδα ότι ο Κιμ με κοίταζε επίμονα. Οι ματιές μας διασταυρώθηκαν και ο Κιμ φάνηκε να μου κλείνει το μάτι. Σοκαρίστηκα. Κατέβασα αμέσως το βλέμμα μου και συνέχισα να κρατάω σημειώσεις». Όταν στη συνέχεια βρέθηκε στην λιμουζίνα του προέδρου των ΗΠΑ μαζί με τον τότε σύμβουλό του Τζον Κέλι και περιέγραψε τι συνέβη η αντίδραση του Τραμπ ήταν: «Ο Κιμ Γιονγκ Ουν σου την έπεσε. Το έκανε. Στα αλήθεια στην έπεσε!».

«Κύριε πρόεδρε, παρακαλώ σταματήστε»

Η πιστή Χριστιανή Σάντερς αντέδρασε έντονα, όπως αφηγείται στο βιβλίο, και είπε «κύριε πρόεδρε παρακαλώ σταματήστε» με τον Τραμπ να συνεχίζει απτόητος προτείνοντας της να κάνει σεξ με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο. «Λοιπόν Σάρα, κανονίστηκε. Θα πας στην Βόρεια Κορέα και θα ξαπλώσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και θα το κάνεις για την ομάδα. Θα λείψεις στο σύζυγο και τα παιδιά σου, αλλά θα γίνεις ηρωίδα για τη χώρα σου!». Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε την «πρότασή του» με ηχηρά γέλια.

Πάντως, όπως σημειώνει ο Guardian, το βιβλίο της Σάντερς αποτελεί έναν ύμνο προς τον Τραμπ τον οποίο εξακολουθεί να στηρίζει φανατικά ενόψει των προεδρικών εκλογών. Το βιβλίο της Σάντερς θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ την άλλη Τρίτη.

Δείτε ακόμη