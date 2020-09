Έλτον Τζον: Η μοντέρνα pop δεν είναι πραγματικά τραγούδια

Έλτον Τζον: Ο διάσημος βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και πιανίστας Έλτον Τζον εμφανίστηκε στο BBC Radio 6 Music την περασμένη εβδομάδα και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μουσική που κυριαρχεί στα charts, λέγοντας ότι δεν είναι «πραγματικά τραγούδια». Ο Έλτον Τζον είπε ότι είναι θαυμαστής των καλλιτεχνών που γράφουν τη δική τους μουσική, ξεχωρίζοντας τον τραγουδιστή-τραγουδοποιό Father John Misty και τον 21χρονο μουσικό και YouTuber Conan Gray ως δύο από τους αγαπημένους του.

«Ο Conan είναι από την Αμερική και είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στο American Spotify Top 50 που γράφει τραγούδια χωρίς κανέναν άλλο» είπε ο Έλτον Τζον. «Όλοι οι άλλοι έχουν τέσσερις ή πέντε δημιουργούς [ανά κομμάτι]. Κοιτάξτε τις περισσότερες ηχογραφήσεις στα charts -δεν είναι πραγματικά τραγούδια, είναι αποσπάσματα. Και είναι ωραίο να ακούς κάποιον να γράφει ένα σωστό τραγούδι», ανέφερε.

“he’s the only person in the american spotify top 50 to actually write the song without anybody else. everybody else there’s 4 or 5 writers on (a track). you look at most of the records in the charts – they’re not real songs.”

