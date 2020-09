Ελληνοτουρκικά νέα: “Οι Έλληνες είναι νάνοι”, λέει σύμβουλος του Ερντογάν

Ελληνοτουρκικά νέα: Για «Έλληνες νάνους» και «Τούρκους γίγαντες» έκανε λόγο ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Μεσούτ Χακί Κασίν, επιμένοντας στη «γραμμή» εμπρηστικής ρητορικής που φαίνεται να έχει χαράξει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κασίν, μίλησε σε τηλεοπτικό πάνελ στο A Haber και είπε μεταξύ άλλων: «Η Ευρώπη έχει καταρρεύσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην Ευρώπη όλοι είναι άφραγκοι. Κανείς δεν έχει χρήματα στις τσέπες του. Εμείς βρήκαμε αέριο. Οι Έλληνες όχι».

«Εμείς είμαστε 3 βαθμούς μπροστά από την Ελλάδα. Επίσης, η Γαλλία είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της, όπως το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα αγοράσει 18 πολεμικά αεροσκάφη, αλλά εμείς θα αγοράσουμε 200 αεροσκάφη. Πρέπει να βλέπεις ποιος έχει το χρήμα. Η Ελλάδα πεινάει. Είμαι στο Νταλαμάν και συνέχεια προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα. Έχει παντού τουρίστες. Κανείς δεν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τουρίστες. Ούτε οι Τούρκοι δεν πηγαίνουν εκεί για ψάρια και ρακί. Η Ελλάδα πεθαίνει από την πείνα. Τους λυπάμαι τους Έλληνες. Οι Έλληνες στρατιώτες στο Καστελόριζο θα πεθάνουν από την πείνα αν δεν φτάσουν σύντομα προμήθειες» υποστήριξε ο σύμβουλός του Ερντογάν, και συμπλήρωσε:

«Κι αυτό γιατί το Καστελόριζο προμηθεύεται τρόφιμα από την Τουρκία. Η Ελλάδα τα ξέρει όλα αυτά. Παρακολουθώ τα ελληνικά ΜΜΕ που μεταδίδουν ότι η Τουρκία ενισχύει το Πολεμικό Ναυτικό της. Ναι. η Τουρκία θα φτιάξει αεροπλανοφόρο και ελικοπτεροφόρο. Μάλιστα χθες ο Πρόεδρος Ερντογάν μας είπε τα ευχάριστα νέα ότι η Τουρκία θα πάει στο Διάστημα. Έτσι, εκτός από την ξηρά και την θάλασσα οι δυνάμεις μας θα κατακτήσουν και το Διάστημα. Με το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό της η Τουρκία θα μπει στις 10 ισχυρότερες οικονομίες στον κόσμο στα επόμενα 15 χρόνια».

Και τόνισε πως: «Η Τουρκία δέχεται απειλές και της απαγορεύουν να έχει πρόσβαση σε λιμάνια. Η Τουρκία όμως εξακολουθεί να κάνει εξαγωγές στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας και Αλβανίας».Μάλστα συνέχισε το παραληρηματικό του λόγο αναφέροντας: «Η Ελλάδα λέει ότι έχει ένα νησί (την Λιλιπούτ) για νάνους. Σε αυτό το νησί των νάνων, ισχυρίζεται ότι θα νικήσει τον γίγαντα Γκιούλιβερ με τους μικρούληδες κατοίκους της Λιλιπούτ. Ο Γκιούλιβερ είναι η Τουρκία και λέω στους Έλληνες: “Είστε νάνοι! Έλληνες να πάτε να ψαρέψετε Κυπρίνους”».

👉#Greece is starving, tourism dead

👉Greeks are tiny, dwarfs while Turks are giant.

👉Greek troops on islands will die of hunger #Turkey's President #Erdogan jailed 179 journalists and shut down 180 media outlets so that his crazy aide can dump such garbage on a national TV. pic.twitter.com/8uZLh4xmkk

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 1, 2020