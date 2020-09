Oruc Reis – Καστελόριζο: Συνεχίζει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία, με νέα παράνομη Navtex εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του σεισμογραφικού Oruc Reis έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η ναυτική οδηγία (1093/20) αφορά στη χρονική περίοδο από 2 Σεπτεμβρίου με 20 Σεπτεμβρίου και εκδόθηκε όπως και οι προηγούμενες από τον σταθμό της Αττάλειας. Η προηγούμενη έληγε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Με τη νέα Navtex η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων Ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό. Με την νέα αγγελία η Τουρκία επεκτείνει τις έρευνες προς τα δυτικά μέχρι το όριο της ελληνογυπτιακής ΑΟΖ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν λίγες ημέρες είχε προαναγγείλει την τμηματική έκδοση των ναυτικών οδηγιών για το Oruc Reis για ακόμα 90 ημέρες.

Φίλης: Αντίστροφη μέτρηση για κυρώσεις στην Τουρκία

Δείτε τη Navtex:

TURNHOS N/W : 1093/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-08-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N – 027 59.93 E

34 29.50 N – 027 59.90 E

34 49.62 N – 028 00.15 E

35 42.53 N – 030 04.25 E

35 27.57 N – 030 13.35 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Ερντογάν: “Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες και ληστείες σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο”

Ακάθεκτος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που συνεχίζει να προκαλεί με νέες εμπρηστικές δηλώσεις. “Τη χώρα μας που έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή κανένας δεν θα μπορέσει να την εγκλωβίσει στον κόλπο της Αττάλειας. Όσοι κάνουν τους μάγκες, επειδή τους ξεσηκώνουν οι πρώην αποικιοκράτες, τους συστήνω να μελετήσουν την πρόσφατη ιστορία τους” είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κερασούντα.

“Δεν θα επιτρέψουμε πειρατείες και ληστείες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο” πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυαρχίδα του Γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle συνοδευόμενο από άγνωστο αριθμό πλοίων και υποβρυχίων του γαλλικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να καταπλεύσει άμεσα στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσιεύματα Γαλλικών Μέσων ενημέρωσης τα οποία επικαλούνται σχετική πληροφόρηση από το Γαλλικό Υπουργείο Αμύνης.

Τηλεδιάσκεψη Αναστασιάδη για το κοίτασμα Αφροδίτη

Tην ίδια ώρα, τηλεδιάσκεψη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Chevron, Μάικλ Γουίρθ η οποία, όπως είναι γνωστό, απέκτησε μέσω της εξαγοράς της εταιρείας Noble Energy το μερίδιό της στο κοίτασμα Αφροδίτη είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της Noble Energy, Ντέιβιντ Στόβερ, καθώς και αξιωματούχοι των δύο εταιρειών.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, οι εταιρείες επαναβεβαίωσαν τη σημασία που αποδίδουν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη στο πλαίσιο των στρατηγικών ενεργειακών τους σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαβεβαίωσαν παράλληλα για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν με τον προγραμματισμό για την αξιοποίηση του κοιτάσματος, παρά τη σχετική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Εξέφρασαν, επίσης, την επιθυμία τους να επισκεφθούν την Κύπρο μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις των αξιωματούχων των δύο εταιρειών και διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της κυβέρνησης να συνεργαστεί με τις εταιρείες και να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για την επίτευξη των κοινών στόχων. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με μπαράζ δηλώσεων υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης στέλνουν μήνυμα στην Τουρκία πως πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα με την είδηση πως το Παρίσι στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle, τόσο η υπουργός Άμυνας της χώρας, Φλοράνς Παρλί, όσο και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν επανέλαβαν πως η Άγκυρα οφείλει να σεβαστεί την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. To αεροπλανοφόρο καταπλέει στη Μεσόγειο σε μια «μη προσδιορισμένη αποστολή», σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα lemarin.ouest-france.fr.

Να σταματήσει η κλιμάκωση της έντασης, δηλώνει η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, μιλώντας την Κυριακή στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 τόνισε πως η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται με μια «εμπρηστική συμπεριφορά της Τουρκίας». Όπως είπε «η Τουρκία αμφισβητεί την ύπαρξη ΑΟΖ, απειλεί την κυριαρχία των δύο κρατών – μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου και θέτει δυνητικά σε κίνδυνο το βασικό δικαίωμα που είναι το δίκαιο της θάλασσας» εκτίμησε η Φλοράνς Παρλί.

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας τόνισε πως προκειμένου «να υπάρξει διάλογος, θα πρέπει να σταματήσει η κλιμάκωση της έντασης. Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας στα νερά της Μεσογείου. Δεν υπάρχει νομικό έρεισμα υφαρπαγής ενεργειακών πόρων, ιδιαίτερα όταν αυτοί έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς συνθήκες» πρόσθεσε.

Αποφασιστικότητα έναντι της Τουρκίας από το Παρίσι

Την ίδια ώρα, την αποφασιστικότητα, από κοινού τόσο του Βερολίνου, όσο όμως και του Παρισιού να υπερασπιστούν την «ευρωπαϊκή κυριαρχία» τόνισαν στην κοινή τους συνάντηση ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Χάικο Μάας και ο Γάλλος ομόλογός του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν. «Πρέπει να ξεπεράσουμε τα χρόνια της αθωότητας και της αφέλειας και να σφυρηλατήσουμε το δικό μας μέλλον, χωρίς να αφήσουμε σε άλλους να αποφασίσουν για εμάς» τόνισε ο Γάλλος υπουργός για το μέλλον της Ευρώπης γενικότερα. Σε ομιλία του στο Παρίσι, παρουσία του Γερμανού υπουργού εξωτερικών Χάικο Μάας στο σεμινάριο εργασίας των πρέσβεων της Γαλλίας στις ευρωπαϊκές χώρες, ο Ιβ Λε Ντριάν τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα ήταν σοβαρό σφάλμα να αφήσουμε την ασφάλειά μας στη Μεσόγειο στα χέρια άλλων».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι, σε έναν ολοένα και σκληρότερο κόσμο που ανασυντίθεται, υπό την επήρεια ξεκάθαρων παιχνιδιών εξουσίας και συστηματικής διάλυσης των πολυμερών πλαισίων» σημείωσε. «Είναι η μεγάλη αποκάλυψη του 2020. Το έτος αυτό διέλυσε ορισμένες ψευδαισθήσεις: Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να δράσουμε. Τούτη η συνειδητοποίηση είτε έχει ήδη γίνει είτε λαμβάνει χώρα τώρα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο» προσέθεσε, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της υπεράσπισης της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της αντίληψης του στρατηγικού μας περιβάλλοντος.

Η Τουρκία «παραβιάζει το θαλάσσιο χώρο κράτους- μέλους της ΕΕ»

Ο Γάλλος υπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις του Αυγούστου, που ήταν -όπως τόνισε- πυκνές, «ίσως μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό». «Όταν ένας από εμάς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική τετελεσμένου γεγονότος, μια πολιτική επιθετική και αδικαιολόγητη, οφείλουμε να απαντήσουμε συλλογικά, διότι πρόκειται για μια απειλή ενάντια στην κυριαρχία και στα συμφέροντα της Ένωσης» επισήμανε αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία, «που παραβιάζει το θαλάσσιο χώρο κράτους- μέλους της ΕΕ».

«Η ΕΕ είναι έτοιμη για διάλογο. Είναι όμως εξίσου έτοιμη να εκφραστεί με κατηγορηματικό τρόπο, μέσω κυρώσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο», ανέφερε και προσέθεσε πως αυτό άλλωστε αποφασίστηκε στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα.

«Κινητοποιούμε όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά και επιχειρησιακά μέσα, αποσκοπώντας στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Άγκυρα. Και στο ζήτημα αυτό, υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ του Προέδρου Μακρόν και της καγκελάριου Μέρκελ, ήτοι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ο στόχος μας είναι μόνιμος και διπλός: Σταθερότητα και κυριαρχία», είπε ο κ. Λε Ντριάν.

«Αντιμετωπίζουμε μαζί τις κοινές προκλήσεις», σημειώνει ο Λε Ντριάν

«Στην εμβάθυνση της αλληλεγγύης, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε μαζί τις κοινές προκλήσεις, και στην αναβάθμιση της κυριαρχίας, που απαιτείται για να αναδείξουμε την ανεξαρτησία μας έναντι των κρατικών και ιδιωτικών παραγόντων που επιχειρούν να μας επηρεάσουν ή να ασκήσουν πιέσεις, πρέπει να προστεθεί μια τρίτη επιταγή: Η πλήρης ανάληψη των ευθυνών που εγκυμονεί η ισχύς μας» προσέθεσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, για να καταλήξει:

«Εδώ και πολύ καιρό η Ευρώπη έδινε την εντύπωση μιας δύναμης που οπισθοχωρεί, παρότι είμαστε φορείς οικουμενικών αξιών και πρέπει να στοχεύουμε στην επιρροή των εξελίξεων, ορίζοντας τους κανόνες και τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αντί να υφιστάμεθα τις συνέπειες. Η θέση μου είναι σαφής: Πρέπει να αφήσουμε τις οπισθοχωρήσεις στο παρελθόν, να πράξουμε ανάλογα της ισχύος μας και να διασφαλίσουμε τη σύζευξη της εσωτερικής μας συγκρότησης με την εξωτερική μας αποφασιστικότητα».

