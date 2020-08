Κορονοϊός Ζάκυνθος: Σε καραντίνα πτήση της TUI που ήταν γεμάτη “covidiots”

Κορονοϊός Ζάκυνθος: Σε βόμβα μετατράπηκε η πτήση της TUI με σχεδόν 200 επιβάτες που ταξίδευαν από την Ζάκυνθο προς την Ουαλία με πολλούς από αυτούς να μην φορούν μάσκες, όπως παραδέχεται μία εκ των επιβατών. Η Στέφανι Γουάιτφιλντ δήλωσε στο BBC ότι, η πτήση της TUI ήταν γεμάτη από «”covidiots” – αυτούς που δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους – και το πλήρωμα ήταν ανίκανο και δεν μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο». Η Δημόσια Υγεία της Ουαλίας (PHW) δήλωσε ότι, 16 επιβάτες της πτήσης 6215 από το ελληνικό νησί της Ζακύνθου προς το Κάρντιφ, βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον μεγάλο ταξιδιωτικό οργανισμό TUI , όλοι οι επιβάτες συμμορφώθηκαν με τα πρωτόκολλα Covid-19. Οι 193 επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης την 25η Αυγούστου κλήθηκαν να απομονωθούν για ένα δεκαπενθήμερο. Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν επίσης, ότι επτά επιβάτες από τρία διαφορετικά μέρη θεωρούνται πιθανά κρούσματα. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Gw Shankar από την Δημόσια Υγεία της Ουαλίας δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι, όσοι επιστρέφουν από τη Ζάκυνθο βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας».

