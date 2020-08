InstaShop εξαγορά: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην ελληνική startup

InstaShop εξαγορά: Με ανάρτησή του στα αγγλικά, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρέτισε την εξαγορά της ελληνικής startup InstaShop από τον γερμανικό όμιλο Delivery Hero, έναντι του ποσού – ρεκόρ των 360 εκατ. δολαρίων. “Συγχαρητήρια στην ομάδα της InstaShop, για το μεγαλύτερο deal startup εταιρείας ελληνικών συμφερόντων που έχει κλειστεί ποτέ”, αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός στην οποία παράλληλα τονίζει ότι το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων “ευδοκιμεί” και ενισχύεται συνεχώς στην Ελλάδα.

Το InstaShop δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να κάνουν τις παραγγελίες τους από σουπερμάρκετ αλλά και τοπικά καταστήματα και να λαμβάνουν τα προϊόντα τους όποτε αυτοί θελήσουν, ακόμη και μόλις μισή με μία ώρα μετά από την παραγγελία. Η startup ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 ως μια ιδέα του Γιάννη Τσιώρη και σήμερα δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στον Λίβανο και στην Αίγυπτο.

Η εξαγορά αυτή αναμένεται να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Delivery Hero στο χώρο του online delivery στην περιοχή μια και η Instashop έχει καταφέρει να αναπτύσσει γρήγορα και επιτυχημένα το μοντέλο του on-demand grocery και όχι μόνο σε πολλαπλές αγορές – πόλεις, ειδικά τη περίοδο του lockdown.

Congratulations to InstaShop on the largest Greek-founded startup company acquisition to date.

With R&D based in Greece and initial Greek investment, it highlights how our startup ecosystem is thriving and going from strength to strength.

