Γωγώ Μαστροκώστα ινστα: Η ομοιότητα με την μητέρα της

Γωγώ Μαστροκώστα ινστα: Στιγμές χαλάρωσης περνά τις τελευταίες μέρες η Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας από όπου και κατάγεται. Η γνωστή επιχειρηματίας ως λάτρης των social media και πιο συγκεκριμένα του instagram δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της.

Το βράδυ της Τετάρτης, λοιπόν, η Γωγώ πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο με φίλες και συμμαθήτριές της από το σχολείο, προκειμένου να γιορτάσουν παρέα τα γενέθλιά της που ήταν πριν λίγες μέρες και φυσικά να θυμηθούν τα παλιά. Στο πλευρό της βρέθηκε και η μητέρας της με την οποία έβγαλε μια selfie και την ανέβασε στα instastories της. Πραγματικά η ομοιότητα με την μητέρα της είναι απίστευτη.

Φυσικά από τις ευχές των γενεθλίων της δεν έλειπε και εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλλα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί, έσπευσε να της ευχηθεί μέσω του instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: “Happy birthday my baby @gogomastro love you so much!🎂🎂🎂🎂❤️❤️❤️❤️#birthdaygirl #mybaby #mygirl #mylove #loveyousomuch”.

Λίγο μετά ήρθε και η ανάρτηση της Γωγώς: “#happybirthdaytome Μ´αρεσει μέσα απ´ολα αυτά που βίωσα ..βιώνω κ θα βιώνω , να εκτιμώ το χρόνο μου πολύ περισσότερο! Να φροντίζω τον εαυτό μου καλά!! Να του δίνω χώρο να πονέσει , να κλάψει,να γκρινιάξει….αλλά κ να χαμογελάσει, να διασκεδάσει ,να παιξει…!!! Μα… πιο πολύ μ´αρέσει, που όταν κοιτάω πίσω στο παρελθόν… σκάω πολλά χαμόγελα!!!🖤 #happybirthday #happyday #love #celebration #mood #insta #instamood 🙏🙏” ήταν τα λόγια της όμορφης γυμνάστριας.

