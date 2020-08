Nba playoffs αναβολή: Καταιγιστικές εξελίξεις στο ΝΒΑ, μετά την κίνηση των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστούν για το πέμπτο παιχνίδι των playoffs κόντρα στους Μάτζικ, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία κατά των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό με θύμα τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν, όταν αστυνομικοί τον πυροβόλησαν πισώπλατα επανειλημμένα και πλέον όπως υποστηρίζουν άτομα από τον κύκλο, δύσκολα θα περπατήσει ξανά. Μετά την κίνηση διαμαρτυρίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των συμπαικτών του, το NBA αποφάσισε να αναβάλει όλους τους αγώνες για τα playoffs που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, καθώς και οι παίκτες των άλλων ομάδων αποφάσισαν να μην αγωνιστούν. Τα παιχνίδια θα προγραμματιστούν στο κοντινό μέλλον, ωστόσο αυτή τη στιγμή τα playoffs βρίσκονται στον «αέρα».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Κρις Πολ, συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των παικτών που βρίσκονται στην «φούσκα» του Ορλάντο, έτσι ώστε να καθοριστούν οι κινήσεις που πρόκειται να γίνουν τις επόμενες ώρες. Σημειώνεται ότι η κίνηση των Μπακς να παραμείνουν κλεισμένοι στα αποδυτήρια και να μην αγωνιστούν έτυχε ευρείας αποδοχής από τον κόσμο του διαδικτύου με πολλούς να κάνουν λόγο ότι με την απόφαση των «Ελαφιών» δόθηκε το έναυσμα για αλλαγή.

Every NBA player is invited to join the meeting in The Bubble at 8 PM to discuss how they'll proceed from today's boycotts, sources tell @ZachLowe_NBA and me.

Στο πλευρό των παικτών, που θέλησαν μέσα από τον αθλητισμό να στείλουν το δικό τους κοινωνικό μήνυμα, στάθηκαν και οι διαιτητές της Λίγκας που μέσω του επίσημου λογαριασμού που έχουν στο twitter ανέφεραν: «Το επίσημο όργανο των διαιτητών στέκεται αλληλέγγυο στην απόφαση των παικτών μας να μποϊκοτάρουν τους αποψινούς αγώνες ως μορφή διαμαρτυρίας στις συνεχόμενες αδικαιολόγητες δολοφονίες μαύρων ανδρών και γυναικών από ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή της τάξης. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα στη χώρα μας από το μπάσκετ και ελπίζουμε αυτή η κίνηση να εμπνεύσει για αλλαγή».

The NBRA stands in solidarity with our players' decision to boycott tonight’s games in protest of the continued unjustified killing of black men and women by law enforcement. There are more important issues in our country than basketball and we hope this will inspire change.

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) August 26, 2020