Διονύσης Σαββόπουλος συναυλία: Ραντεβού στο Μέγαρο Μουσικής

Διονύσης Σαββόπουλος συναυλία: «Cry» της Τζάνις Τζόπλιν, «With a Little Ηelp from My Friends» του Τζο Κόκερ, «Purple Haze» του Τζίμι Χέντριξ και άλλα εμβληματικά τραγούδια από εκείνο το «καλοκαίρι της αγάπης και της ειρήνης» στο Γούντστοκ εμπλέκονται στην υπαίθρια συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 | 20:30) με τη «Θαλασσογραφία», το «Κιλελέρ», τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του Διονύση Σαββόπουλου.

Στη συναυλία με τίτλο «Στο Woodstock εγώ – ήμουν εδώ», τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ Γιώτης Κιουρτσόγλου (μπάσο), Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, τύμπανα) και τρεις νέοι ταλαντούχοι ερμηνευτές: Σάκης Ντοβόλης (κιθάρα, τραγούδι), Κλαυδία Παπαδοπούλου (τραγούδι), Αλεξάνδρα Σιετή (τραγούδι).

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σαββόπουλος είχε αναφερθεί και στον κορονοϊό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε αλλάξει και δεν έχουμε. Στην αρχή ήταν σαν πρόβα στα καταφύγια. Δεν μας έχει ξανασυμβεί και πιστεύω ότι θα μείνει για καιρό χαραγμένο μέσα μας αυτό. Ήρθαμε κοντά και αυτό είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Μετά άρχισαν πάλι τα ξεσαλώματα στις παραλίες. Η ψυχή είναι φελλός, δεν αντέχει πολύ στον βυθό και ο κόσμος να καεί, πάντα θα υπάρχει ο Αύγουστος και τα νιάτα.

Πάντως αισθάνομαι ότι εκτός από την επιδημία έρχεται από παντού κάτι πολύ δύσκολο, κάτι σε όλο τον κόσμο αλλά δεν έχει όνομα. Μια δοκιμασία. Οι κοινωνίες μας είναι ρηχές και θα χρειαστεί να ωριμάσουμε απότομα για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τον ανοιχτό τρόπο ζωής μας. Δηλαδή να αποδεχτούμε τη δοκιμασία, χωρίς κανένα μίσος αλλά με αληθινή αποφασιστικότητα».

