Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας: Πληροφορίες για εκκίνηση επαφών για την Ανατολική Μεσόγειο

Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας: Πληροφορίες για εκκίνηση διαλόγου, διερευνητικών επαφών για τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, είναι πιθανό στις 28 Αυγούστου να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές, όλα-όμως- θα κριθούν από την τουρκική προκλητικότητα. Μέχρι τις 28 Αυγούστου και την απαρχή του διαλόγου, εφόσον πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, μεσολαβούν η λήξη της τουρκικής NAVTEX στις 23 Αυγούστου, ενώ στις 25-26 ψηφίζεται η ελληνο-αιγυπτιακή και ελληνο-ιταλική συμφωνία στη Βουλή.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα συνεδριάσει εκ νέου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για να αποφασίσει τυχόν κυρώσεις στην Τουρκία για την προκλητική της στάση στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open το τραπέζι του διαλόγου θα καθίσουν ο Παύλος Αποστολίδης από την ελληνική πλευρά και ο Τσαγατάι Ερτσιγιές από την τουρκική.

Σε ένα ακόμη παραλήρημα μεγαλείου προχώρησε χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικαλούμενος την μάχη του… Ματζικέρτ πριν από χίλια χρόνια μεταξύ του σουλτάνου Αρσλάν και του Βυζαντίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor, ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του την Πέμπτη σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος, δήλωσε ότι επιθυμεί ν’ αναβιώσει την ιστορία ακολουθώντας τα χνάρια του Αλπ Αρσλάν, που με την επικράτησή του επί των στρατευμάτων του βυζαντινού αυτοκράτορα Ρωμανού Δ’ Διογένη, έθεσε τις βάσεις για την κυριαρχία των Σελτζούκων στην Aνατολία.

Ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν.

#Turkey's President #Erdogan said today he wants to revive history & follow the footsteps of Turkish Sultan Alp Aslan who defeated the #Byzantine Empire in the Battle of Manzikert in 1071.

Erdogan will camp out in the same place as Sultan before moving to the battle field. pic.twitter.com/BRfVuhRVJG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) August 20, 2020