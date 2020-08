Σχέδιο Suga Τουρκία: “O Ερντογάν θέλει να εισβάλει στα ελληνικά νησιά”

Σχέδιο Suga Τουρκία: Ανησυχία προκαλούν τα σχόλια και οι αναλύσεις του γνωστού αντικαθεστωτικού Τούρκου δημοσιογράφου Abdullah Bozkurt για τις πραγματικές προθέσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα ελληνικά νησιά. Ο Abdullah Bozkurt διευθύνει το δίκτυο Nordic Research and Monitor και έχει στο παρελθόν αποκαλύψει σημαντικά απόρρητα έγγραφα και ειδήσεις, που το καθεστώς Ερντογάν δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν. Σήμερα ο Bozkurt ζει εξόριστος στην Σουηδία.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο Τούρκος δημοσιογράφος ισχυριζόταν ότι η Άγκυρα επανεξετάζει το μυστικό ναυτικό σχέδιο Suga, προκειμένου να προκαλέσει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα και να οδηγήσει τις δύο χώρες σε σύγκρουση. Πρόκειται για απόρρητο προβοκατόρικο σχέδιο που αποκαλύφθηκε το 2003, ουδέποτε εφαρμόστηκε, αλλά σήμερα φέρεται να έχει επικαιροποιηθεί και τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν σαν να έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Το τελευταίο σχόλιο του Bozkurt αφορά τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για τα ελληνικά νησιά και τις ευθύνες των Κεμαλιστών.

“Όσο δίνουμε σημαντικούς αγώνες για να προστατέψουμε την πατρίδα μας είναι το ίδιο σημαντικό να αμυνθούμε και να προστατέψουμε την Γαλάζια Πατρίδα. Όπως σκίσαμε πριν από έναν αιώνα τη συνθήκη των Σεβρών, έτσι και σήμερα δεν θα υποκύψουμε στις νέες Σέβρες που θέλουν να μας επιβάλλουν στην ανατολική Μεσόγειο. Δώσαμε ώθηση στις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Τα βήματα στην ανατολική Μεσόγειο αποτελούν ζωτικής σημασίας για να σταματήσουμε την εξάρτησή μας από το εξωτερικό. Ειδικά η αντιπολίτευση που ρωτάει τι δουλειά έχουμε στην Ανατ. Μεσόγειο, θέλω να το ακούσουν καλά. Ο αγώνας της Τουρκίας από την Ανατ. Μεσόγειο μέχρι τη Λιβύη δεν είναι μόνο ένας αγώνας διεκδίκησης δικαιωμάτων αλλά ένας αγώνας για το μέλλον της.”

Και πρόσθεσε: “Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να εξηγήσει στον λαό πως χάσαμε από το χέρι μας τα νησιά που βρίσκονται σε απόσταση για να πετάξει κάποιος μια πέτρα”.

Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ερντογάν έγραψε ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας έκανε απόλυτα σαφές σήμερα (χθες) ότι θέλει να εισβάλει τα νησιά της Ελλάδας στο Αιγαίο και να κάνει πόλεμο στην Μεσόγειο ώστε να διευθετήσει παλαιές εκκρεμότητες από την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το πιο ανησυχητικό με αυτόν τον παλαβό είναι ότι πραγματικά πιστεύει αυτά που λέει…

#Turkey's President #Erdogan made it abundantly clear today he wants to invade #Greece islands in the Aegean and wage a war in the Mediterranean to settle old scores from Ottoman times.

The most worrisome part is this chest thumping lunatic really believes in what he's saying. pic.twitter.com/TWPjuls58x

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) August 19, 2020