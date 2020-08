Ομαδικός βιασμός Ισραήλ: Φρίκη για 16χρονη

Ομαδικός βιασμός Ισραήλ: Ομαδικός βιασμός 16χρονης από 30 άνδρες καταγγέλθηκε σε παραλιακό ξενοδοχείο της πόλης Ελάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Νετανιάχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του βρετανικού Guardian, η τοπική αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει την έρευνα για την υπόθεση και μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Την ίδια στιγμή από την αστυνομία αναφέρουν πως είναι κοντά στην ταυτοποίηση και άλλων υπόπτων για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού 16χρονης. Ένας από τους φερόμενους ως δράστες, ισχυρίστηκε ότι περίπου 30 άνδρες έκαναν σεξ με την ανήλικη κοπέλα, με τον ίδιον να επιμένει ότι δεν υπήρξε βιασμός.

Το περιστατικό στο Ελιάτ φέρεται να συνέβη στις 12 Αυγούστου και το θύμα κατέφυγε στις Αρχές δύο μέρες αργότερα, με την αστυνομία να λέει πως κάποιοι από τους υπόπτους επιτέθηκαν σεξουαλικά και βίασαν τη νεαρή κοπέλα, ενώ άλλοι κατέγραφαν με το κινητό τους όσα συνέβαιναν στο δωμάτιο. Η Όφρα Σιμπόνι, δικηγόρος ενός εκ των υπόπτων, είπε ότι ο 27χρονος εντολέας της παραδέχεται ότι ήταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την επίμαχη βραδιά, ωστόσο αρνείται όσα του αποδίδονται και παρουσίασε την δική του εκδοχή των γεγονότων” είπε η Σιμπόνι στην Haaretz.

#Cyprus

Gang rape

Accused rapists claim the girl only reported the case to the police upon learning that she was being filmed !

If this “excuse” worked in #ayianapa it might as well work in #Eilat.

Hope the ⁦@israelpolice⁩ is more professional. https://t.co/OIQ8BOA6SP

— 🇩🇰 Peter Schwalbe (@pghVlELQBO0LPyL) August 20, 2020