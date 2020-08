Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 2 – 8: Το viral βίντεο με τον Μέσι

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 2 – 8: Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την απόλυτη ταπείνωση και ηττήθηκε με 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου. Οι Καταλανοί στα γήπεδα της Πορτογαλίας υπέστησαν τη μεγαλύτερη ήττα στην Ιστορία τους σε Ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα από το 1955 έχει συμμετάσχει σε 552 παιχνίδια και ουδέποτε είχε δεχτεί τόσα πολλά τέρματα. Η μεγαλύτερη ήττα μέχρι χθες ήταν αυτή απέναντι στη Βαλένθια τη σεζόν 1961-62 στο Κύπελλο Εκθέσεων με 6-2. Οι “μπλαουγκράνα” που δεν είχαν χάσει ποτέ με περισσότερα από 4 γκολ διαφορά τη σεζόν 1980-81 είχαν ηττηθε΄΄ι από την Κολωνία με 4-0. Η επόμενη βαριά ήττα των Καταλανών είχε ελληνικό στοιχείο. Στο τελικό του ΟΑΚΑ το 1994 η Μίλαν είχε επικρατήσει με 4-0 και είχε κατακτήσει το Champions League. Τη σεζόν 1997-98 η Ντιναμό Κιέβου είχε νικήσει με το ίδιο σκορ, όπως επίσης με 4-0 είχαν επιβληθεί και οι Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ.

Δέκα τέρματα δεν είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στο ποδόσφαιρο και γι αυτό η μεγάλη εμφάνιση της Μπάγερν Μονάχου προκάλεσε αίσθηση. Ωστόσο η τεράστια νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και τα 10 γκολ που μπήκαν στην αναμέτρηση δεν αποτέλεσαν ρεκόρ στην Ιστορία του Champions League. Για την ακρίβεια ήταν η τρίτη καλύτερη επίδοση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το 2016 Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 8-4 της Λέγκια Βαρσοβίας και τα 12 γκολ που μπήκαν στην αναμέτρηση αποτελούν ρεκόρ.

Στη 2η θέση βρίσκεται ο αγώνας της Μονακό με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (8-3) που είχε διεξαχθεί το 2003. Το… χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η χθεσινή αναμέτρηση. Τέσσερις φορές έχουν λήξει αγώνες που σημειώθηκαν 9 τέρματα! Το 2000 η Παρί Σεν Ζερμέν είχε νικήσει με 7-2 την Ρόζενμποργκ. Το 2005 με το ίδιο ακριβός σκόρ η Λιόν είχε επικρατήσει της Βέρντερ Βρέμης. Η Μπάγερν ωστόσο φέτος μπήκε δύο φορές στη συγκεκριμένη λίστα. Στους ομίλους, όπου βρισκόταν κι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στην Αγγλία την Τότεναμ με 7-2. Τέλος η Βιγιαρεάλ το 2008 είχε επιβληθεί με 6-3 της Ααλμποργκ.

Η φωτογραφία του απαρηγόρητου Λιονέλ Μέσι στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα έγινε viral και αντικατόπτριζε ακριβώς την εικόνα του ιστορικού «στραπάτσου» από τη Μπάγερν Μονάχου. Κι όμως, η σκηνή εκτυλίχθηκε μόλις στα μισά του αγώνα, με το σκορ στο 1-4 και τον αρχηγό των Μπλαουγκράνα να έχει χάσει κάθε όρεξη για να επανέλθει στο χορτάρι και να κυνηγήσει την ανατροπή, ή έστω την αντίδραση.

Μετά τα τέσσερα γκολ σε 31 λεπτά που δέχθηκαν οι Καταλανοί, επικρατούσε η απόλυτη σιγή στις τάξεις τους, στη διάρκεια της ανάπαυλας. Με τον Λίο να δείχνει ξενερωμένος, δίπλα από τους συμπαίκτες του και τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν να στέκεται στην είσοδο των αποδυτηρίων, με αχανές βλέμμα μετά το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, που θα ήταν μόνο η αρχή της πιο ντροπιαστικής βραδιάς στην ιστορία του συλλόγου.

Η εκκωφαντική ήττα της Μπαρτσελόνα με 8-2 από τη Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως δημιούργησε τάσεις φυγής στο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό COPE, ο Αργεντινός σούπερ σταρ ζητεί να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ομάδα που θα την ισχυροποιήσουν ενόψει της νέας σεζόν. Βάσει του ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού σταθμού η επικείμενη απομάκρυνση του Κίκε Σετιέν δεν είναι ικανή να κρατήσει τον Μέσι.

Messi seemed very disappointed Between the halves!!!!#BarcaBayern pic.twitter.com/5xqh2J4blM

— AbdOol-TK 🃏⚜️ (@y2200) August 15, 2020