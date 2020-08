Ισραήλ – Ελλάδα – Τουρκία: Ο γιος του Νετανιάχου πήρε θέση

Ισραήλ – Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκάθαρη θέση για τα ελληνοτουρκικά πήρε ο γιος του Μπέντζαμιν Νετανιάχουν, Γιάιρ με ανάρτησή του στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο γιος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, έγραψε: «Στηρίζω την Ελλάδα!». Τα σχόλια κάτω από αυτή του την ανάρτηση έπεσε βροχή, τόσο από Τούρκους που απειλούν τον ίδιο και το Ισραήλ, όσο και από Έλληνες που τον ευχαριστούν για αυτή του τη στάση.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού προβαίνει σε posts στα social media για “καυτά” θέματα της επικαιρότητας. Μάλιστα το 2018, είχε προκληθεί σάλος όταν ανέβασε στο Instagram μια εικόνα που περιείχε το μήνυμα «Fuck Turkey» (Γ… την Τουρκία), χρησιμοποιώντας ως «βάση» την τουρκική σημαία.

Το post αυτό, που αργότερα κατέβηκε, ήρθε στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων στη Γάζα, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων διαδηλωτών.

#BREAKING: Yair Netanyahu, the son of Israeli PM @netanyahu, published a post against Turkey on his instagram acount pic.twitter.com/KUz22izGlf

