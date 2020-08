Μακρόν Λίβανος: Η υπόσχεση του Γάλλου προέδρου – Οργή και θλίψη στη χώρα

Μακρόν Λίβανος: Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι της Βηρυτού, λίγα 24ωρα μετά την απίστευτη τραγωδία με την έκρηξη σε αποθήκη στο λιμάνι της πόλης. Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν από το μεσημέρι στους δρόμους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, όπου οργισμένος ο κόσμος ζητούσε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί, κατηγορώντας την για αμέλεια στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει τον κόσμο, καθώς 147 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 5.000 τραυματίστηκαν και εξακολουθεί να είναι απροσδιόριστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Εκτός της τραγωδίας, ο λαός της Βηρυτού έχει ξεσηκωθεί και για τον τρόπο που έχει χειριστεί την πανδημία του κορωνοϊού η χώρα, με την ανεργία να έχει ανέβει στα ύψη. Ο Μακρόν έτυχε υποδοχής «Μεσσία» με κόσμο να του ζητά να τους σώσει και να πέσει η κυβέρνηση. Η αντίδραση του Μακρόν στα συνθήματα «Βοηθήστε μας» και «Επανάσταση», ήταν να πει πως «η γαλλική βοήθεια δεν θα πάει σε διεφθαρμένα χέρια και ότι θα επιδιώξει μια νέα συμφωνία με τις πολιτικές αρχές».

Μία διαδηλώτρια μάλιστα είχε έντονο διάλογο με τον Μακρόν, ο οποίος της απάντησε πως βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τον λαό του Λιβάνου και όχι την κυβέρνηση, με την διαδηλώτρια να του δίνει το χέρι και να τον αγκαλιάζει.

Τη νύχτα η κατάσταση ξέφυγε καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση χημικών. Από την οργή του κόσμου δεν γλίτωσαν καταστήματα που υπέστησαν φθορές, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία έχουν υπάρξει τραυματισμοί. Η χώρα βρίσκεται σε μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για πιο μαζικές κινητοποιήσεις το Σάββατο.

"You are sitting with warlords, they have been manipulating us for the past year"

A woman confronts French President Emmanual Macron in Beirut

