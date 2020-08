Λίβανος θύματα: Θρήνος για την 25χρονη νοσοκόμα – Ετοιμαζόταν να παντρευτεί

Λίβανος θύματα: Συγκλονίζουν οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την τραγωδία στο Λίβανο, με τους τουλάχιστον 145 νεκρούς και τους χιλιάδες τραυματίες, έπειτα από τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Ανάμεσα στα θύματα και η μόλις 25 χρονών νοσοκόμα, Σαχάρ Φάρις, η οποία έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Η νεαρή γυναίκα -μία από τα 10 άτομα της ομάδας έκτακτης ανάγκης που έφτασε άμεσα στην περιοχή- επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης και έκτοτε ονομάστηκε «η νύφη της Βηρυτού» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπόλοιποι εννέα μέχρι στιγμής αγνοούνται.

Η άτυχη 25χρονη ήταν αρραβωνιασμένη και επρόκειτο να παντρευτεί του χρόνου τον Ιούνιο. Αντί για αυτόν, η οικογένειά της πραγματοποίησε την Πέμπτη την κηδεία της, κάνοντας ένα «πάρτι» όπως ακριβώς είχε φανταστεί τον γάμο της, με τον αρραβωνιαστικό της, Γκίλμπερτ Καράαν να ξεσπάει σε κλάματα στο τελευταίο αντίο προς την αγαπημένη του. «Ό,τι ήθελες, είναι εδώ, εκτός από σένα με ένα άσπρο φόρεμα. Μου έσπασες τα κόκαλα, μου ράγισες την καρδιά, αγάπη μου. Η ζωή δεν έχει νόημα τώρα που δεν είσαι εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια ανάρτησή του στο Instagram.

Η Σαχάρ Φάρις κάλεσε τον αρραβωνιαστικό της την Τρίτη το απόγευμα για να του δείξει τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε μια αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο ισοπεδώθηκε. Κανείς δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, οπότε κάθισε στο πυροσβεστικό όχημα, παρακολουθώντας τους συναδέλφους της καθώς αγωνίζονταν να σβήσουν τις φλόγες. Ενώ η φωτιά φούντωνε, κατέβηκε από το φορτηγό, κρατώντας το τηλέφωνό της για να δώσει στον φίλο της μια καλύτερη ματιά, κάτι που φαινόταν σαν εκρήξεις από πυροτεχνήματα, με ασημί και κόκκινες λάμψεις ανάμεσα στον πυκνό καπνό. Οι ήχοι ήταν περίεργοι, είπε η Φάρις, κάτι που δεν είχε συναντήσει ποτέ η ίδια με την ομάδα της.

Αυτός την παρακάλεσε να κρυφτεί, είπαν συγγενείς αργότερα, και η 25χρονη το έκανε, αλλά ήταν πολύ αργά. Η τελευταία εικόνα της αρραβωνιαστικιάς του που είδε ο Γκίλμπερτ Καραάν, ήταν τα παπούτσια της που χτυπούσαν στο πεζοδρόμιο καθώς ζητούσε ασφάλεια. Και μετά, μια έκρηξη. «Η όμορφη νύφη μου. Ο γάμος μας θα γινόταν στις 6 Ιουνίου 2021 », έγραψε την Τετάρτη στο μήνυμά του, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία της που ποζάρει περήφανα με τη στολή της. «Σε αγαπούσα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ πάντα», συνέχισε, «μέχρι να ξανασυναντηθώ μαζί σου, όπου θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας μαζί».

