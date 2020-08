Λίβανος τώρα: Συγκλονιστικό βίντεο – Μια νύφη τρέχει να σωθεί

Λίβανος τώρα: Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έχουν καταγραφεί στη Βηρυτό, από τη στιγμή της φονικής έκρηξης χθες, σε αποθήκη με επικίνδυνα υλικά στο λιμάνι της πόλης. Μεταξύ των συγκλονιστικών βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι και αυτό με μία λαμπερή νύφη, η οποία φωτογραφιζόταν ανυποψίαστη στους δρόμους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής.

Το βίντεο τη δείχνει να χαμογελά και να ποζάρει στο φακό. Το χαρούμενο σκηνικό άλλαξε σε μια στιγμή. Ξαφνικά ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος και πυκνή σκόνη καλύπτει τα πάντα. Η κοπέλα διακρίνεται να τρέχει για να σωθεί. Μόλις είχε γίνει η έκρηξη, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εν καιρώ ειρήνης και ισοδύναμη με σεισμό 4,5 Ρίχτερ- που κατέστρεψε σχεδόν τη μισή πόλη και το λιμάνι.

Beirut: The bride was ready to take pictures, and the explosion came pic.twitter.com/x6drJ6vfNv

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε και προκαλεί συγκίνηση, οικιακή βοηθός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει και αρπάζει το κορίτσι του εργοδότη της σώζοντας την κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

#BeirutBlast #beirutexplosion#Beirut #Lebanon

My heart goes for this African maid, who ignored her own life, and tried to safe her employer’s child.

Not all angels have wings 🕊 #BeirutExplosion #لبنان #Beirut pic.twitter.com/IfkhDN2iOZ

— SANTOSH💞💥 (@santoshkr_08) August 4, 2020