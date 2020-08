ΑΟΖ Ελλάδα – Αίγυπτος: “Για εμάς είναι άκυρη”, λέει η Τουρκία

ΑΟΖ Ελλάδα – Αίγυπτος: «Άκυρη» χαρακτηρίζει η Τουρκία τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Όπως μεταδίδει το Anadolu, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σχολίασε τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. Με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο και προσθέτει ότι για την Αγκυρα είναι ανύπαρκτη η «δήθεν» συμφωνία θαλασσίων ζωνών που υπεγράφη.

«Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι λεγόμενες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως περιγράφεται στη συμφωνία οριοθέτησης που υπογράφηκε σήμερα, δεν έχουν ισχύ για την Τουρκία» τονίζει η Αγκυρα.

«Η λεγόμενη περιοχή δικαιοδοσίας συμπεριλαμβάνεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Εθνη. Η Αίγυπτος η οποία έχασε τα 11.500 τ.χλ. με την συμφωνία που υπέγραψε το 2003 με την ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου, σήμερα πάλι χάνει θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας με τη λεγόμενη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα. Με αυτή τη συμφωνία γίνεται προσπάθεια παραβίασης και των δικαιωμάτων της Λιβύης», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλήγει, λέγοντας ότι «δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε δραστηριότητα στη εν λόγω περιοχή και αναμφίβολα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και συμφέροντα των Τ/κ και της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

