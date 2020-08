Κρις Χέμσγουορθ καρχαρίες: Τα νέα καθήκοντα του ηθοποιού

Κρις Χέμσγουορθ καρχαρίες: Ο Αυστραλός ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ θα πρωταγωνιστήσει σε μια ειδική καλοκαιρινή εκπομπή που θα προβληθεί από το Nat Geo το 2021, το Sharkfest. Για τις ανάγκες της, θα καταδυθεί για να κολυμπήσει με καρχαρίες. Η παραγωγή γίνεται σε συνεργασία με την Disney (τόσο η Marvel όσο και το Nat Geo αποτελούν μέρος του ομίλου). Ο Χέμσγουορθ θα συζητήσει με βιολόγους, σέρφερ, οικολόγους και ανθρώπους που αγωνίζονται για την επιβίωση των καρχαριών, στην πατρίδα του την Αυστραλία, για να προσπαθήσει να αποκαλύψει τους λόγους που βρίσκονται πίσω από τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων καρχαριών στην πατρίδα του τα τελευταία χρόνια και να βρει τρόπους συνύπαρξης ανθρώπων και καρχαριών.

«Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου κοντά στον ωκεανό, μοιράζομαι την ίδια αυλή με τους καρχαρίες και πρόσφατα υπήρξε μια διάχυτη ανησυχία σχετικά με την αύξηση της δραστηριότητας των καρχαριών», δήλωσε ο ηθοποιός. «Είναι ζωτικής σημασίας ο αλληλοσεβασμός. Οι ωκεανοί μας εξαρτώνται από αυτούς τους κορυφαίους θηρευτές για ένα οικοσύστημα βιοποικιλότητας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να μάθουμε πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και αυτός είναι ο κύριος στόχος μου». Στην ειδική αυτή εκπομπή, ο ηθοποιός θα κολυμπήσει με διαφορετικά είδη καρχαριών για να κατανοήσει τη συμπεριφορά τους. Στην εκπομπή θα παρουσιαστούν καινοτομίες στην τεχνολογία που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία τόσο των καρχαριών όσο και των ανθρώπων.

“Today @NatGeoChannel announces one of our marque specials planned for NEXT YEAR’s #Sharkfest– ‘Shark Beach,’ featuring @chrishemsworth. #CTAM2020 #TCA20” – @NatGeoChannel pic.twitter.com/Nq5TMR7AdN

— Chris Hemsworth (@chrishsource) August 3, 2020