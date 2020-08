Βηρυτός έκρηξη: Παγκόσμιο σοκ από την τεράστια έκρηξη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία προήλθε από 2.750 τόνους αποθηκευμένου νιτρικού αμμωνίου, αποθηκευμένους για διάστημα τουλάχιστον έξι χρόνων σε χώρο του λιμανιού. Η έκρηξη ισοπέδωσε μία πολύ μεγάλη περιοχή και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 78 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων (πάνω από 4.000 κατά την τελευταία καταγραφή), ενώ στα συντρίμμια των κτιρίων βρίσκονται εγκλωβισμένοι και σε άγνωστη κατάσταση, πάρα πολλοί πολίτες. Άγνωστη παραμένει η τύχη των πυροσβεστών που έσπευσαν στον χώρο της έκρηξης από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τεράστιες αυτές ποσότητες του νιτρικού αμμωνίου, οι οποίες προκάλεσαν την έκρηξη και την τραγωδία στο λιμάνι της Βηρυτού, ήταν αποθηκευμένες για τουλάχιστον έξι χρόνια, διάστημα κατά το οποίο κινδύνευαν όσοι εργάζονταν ή κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή. «Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

Βηρυτός έκρηξη: Τι είναι το νιτρικό αμμώνιο

Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών. «Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή», δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου. Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνέστησε» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας.

Πολλοί αγνοούμενοι

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς: «Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Αντιμετωπίζουμε αληθινή καταστροφή και χρειαζόμαστε χρόνο για να αποτιμήσουμε την έκταση των ζημιών». Το σενάριο της τρομοκρατίας απομακρύνθηκε από το προσκήνιο, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου ξεκαθάρισε ότι το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε από νιτρικό αμμώνιο ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Λιβάνου υπογράμμισε ότι οι ισχυρές εκρήξεις οφείλονται σε εκρηκτικές ύλες που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν εδώ και χρόνια σε αποθήκη.

Γερμανοί διπλωμάτες ανάμεσα στους τραυματίες

Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Τρίτη το λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Έχουμε επίσης τραυματίες μεταξύ του προσωπικού της πρεσβείας. Λαμβανομένων υπόψη των εκτεταμένων ζημιών στην αστική ζώνη της Βηρυτού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε προς το παρόν το ενδεχόμενο και άλλοι Γερμανοί υπήκοοι να είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών», εξηγείται σε ανακοίνωση της γερμανικής διπλωματίαςΤο κτίριο της πρεσβείας της Γερμανίας, όχι μακριά από το λιμάνι της Βηρυτού, υπέστη ζημιές, χωρίς η σοβαρότητά τους «να μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί προς το παρόν», διευκρίνισε το γερμανικό ΥΠΕΞ.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, διαμέσου της εκπροσώπου της Ουλρίκε Ντέμερ, δήλωσε «σοκαρισμένη» μετά την καταστροφή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε «αυτούς που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα» και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες». Ακόμη, η καγκελάριος Μέρκελ υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή της θα προσφέρει «υποστήριξη στον Λίβανο», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Επλήγη πολεμικό πλοίο του ΟΗΕ – Πολλοί σοβαρά τραυματίες

Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συγκλόνισαν την λιβανέζικη πρωτεύουσα χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ. Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν «σοβαρά», διακομίστηκαν «στα κοντινότερα νοσοκομεία», ενημέρωσε η UNIFIL σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη «αποτιμά» την κατάσταση. Ο επικεφαλής της αποστολής υποστράτηγος Στέφανο Ντελ Κολ τόνισε ότι η Δύναμη στέκει «στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη ώρα» και είναι «έτοιμη να βοηθήσει». Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

Κύμα παγκόσμιας συμπαράστασης

Αξιοσημείωτα μεγάλο είναι το κύμα συμπαράστασης που φτάνει από όλο τον κόσμο, ενώ συνεχώς έρχονται και μηνύματα στήριξης από κυβερνήσεις. Η τραγωδία στη Βηρυτό έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη, με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία να σημειώνουν ότι εκτυλίσσεται σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει καταβαραθρωθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και σκηνικό πολιτικής έντασης.

Τραμπ: Μοιάζει με φρικτή επίθεση

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα του Λιβάνου «μοιάζουν με φρικτή επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, για την κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».

Στήριξη από Ελλάδα και Κύπρο

Πολλές είναι οι χώρες που έχουν δηλώσει ήδη τη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό, τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Λίβανο που μετρά δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες μετά τις ισχυρότατες εκρήξεις στην πρωτεύουσα Βηρυττό.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τονίζει: “Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται”. Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη, εξέφρασε και η Κύπρος στην κυβέρνηση του Λιβάνου. «Επικοινωνήσαμε ήδη με την Κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια συνδρομή κριθεί απαραίτητη» γράφει σε νεώτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τζόνσον: Στήριξη και από το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Βηρυτό συγκλονίζουν, ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι οι «όλες σκέψεις του και οι προσευχές του» αφορούν τα θύματα της καταστροφής. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να προσφέρει την υποστήριξή του με όλους τους πιθανούς τρόπους», και «στους Βρετανούς υπηκόους που είναι μεταξύ των πληγέντων», πρόσθεσε. Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Ντόμινικ Ράαμπ, εξέφρασε από την πλευρά του την «αλληλεγγύη» του ΗΒ στον λαό του Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να προσφέρει τη βοήθεια και την υποστήριξή της» στη Βηρυτό και «στους Βρετανούς υπηκόους» στη χώρα αυτή. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών του ανέφερε πως «μικρός αριθμός» των υπαλλήλων της πρεσβείας της Βρετανίας τραυματίστηκε και δέχθηκε ιατρικές περιποιήσεις, πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου μέλους της βρετανικής διπλωματικής αποστολής.

Τεράστιο πλήγμα στη χώρα

Η κατάσταση είναι απελπιστική στα περισσότερα νοσοκομεία της Βηρυτού, λόγω των χιλιάδων τραυματιών που χρειάζονται νοσηλεία. Ο επικεφαλής του δημόσιου νοσοκομείου «Ραφίκ Χαρίρι» τόνισε στο BBC ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν από γυαλιά. Εκκλήσεις για να παρασχεθεί αίμα απευθύνουν, την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία της Βηρυτού. Έχει αξία να επισημανθεί ότι η καταστροφή που προκλήθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού είναι ανυπολόγιστη, καθώς ο Λίβανος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές για προμήθειες τροφίμων. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι τιμές των τροφίμων γνωρίζουν αύξηση έως και 80% τους τελευταίους μήνες. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κήρυξε εθνικό πένθος, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού κλαίγοντας, ενώπιον δημοσιογράφων, μίλησε για εθνική τραγωδία ενώ παραλλήλισε την επικρατούσε κατάσταση με τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Το χρονικό

Η τρομερή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα σε λιμενική περιοχή της Βηρυτού όπου αποθηκεύονται εξαιρετικά εκρηκτικά υλικά, σύμφωνα με τον επικεφαλής εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου. Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό. Μάλιστα, οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές, που ακούστηκαν μέχρι την Κύπρο.

