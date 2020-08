Λίβανος – Βηρυτός έκρηξη: Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί, εικόνες πολέμου

Λίβανος – Βηρυτός έκρηξη: Ξεπερνούν τους 100 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των εκρήξεων χθες το απόγευμα στη Βηρυτό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Τον θλιβερό απολογισμό γνωστοποίησε η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 78 νεκρούς και περισσότερους από 4.000 τραυματίες, από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες στον λιμένα της Βηρυτού, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Υγείας, τον Φάντι Σάναν, ενώ, ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν είπε ότι τα νοσοκομεία της πόλης έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας κήρυξε τη Βηρυτό κατεστραμμένη πόλη, μετά την έκρηξη και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν, με ανάρτησή του στο Twitter, επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα δύο εβδομάδων.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut , confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

Η πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού ισοδυναμούσε με σεισμό μεγέθους 4,5 βαθμών, σύμφωνα με Ιορδανούς σεισμολόγους.

“Η έκρηξη που έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού ήταν ισοδύναμη με σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Ιορδανίας σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συγκλόνισαν την λιβανέζικη πρωτεύουσα χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ.

Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν “σοβαρά”, διακομίστηκαν “στα κοντινότερα νοσοκομεία”, ενημέρωσε η UNIFIL με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη “αποτιμά” την κατάσταση. Ο επικεφαλής της αποστολής υποστράτηγος Στέφανο Ντελ Κολ τόνισε ότι η Δύναμη στέκει “στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη ώρα” και είναι “έτοιμη να βοηθήσει”. Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη μεταφορά των θυμάτων. Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες, είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ.

“Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης”, στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ. Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

“Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει” για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας “συνιστά” στην κυβέρνηση να κηρύξει “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα “ασφαλείας” στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας. Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα, Τετάρτη.

This is a video that I received from another angle – the person who shot it is OK.

Remember; many people usually jog/walk on the Beirut waterfront (close to the explosion).

Many people thought they just were documenting a big fire in the sea port. #Lebanon #beirutblast pic.twitter.com/CpuUgKAvLV

