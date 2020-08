Βηρυτός έκρηξη τώρα: 70 νεκροί, πάνω από 2.000 οι τραυματίες

Βηρυτός έκρηξη τώρα: Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, και περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό και ακούστηκαν ως την Κύπρο. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων, όπως μεταδίδει το CNN, η έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο λιμάνι. Η ανταποκρίτρια του France 24, Leila Molana-Allen, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα είναι «καλυμμένα με αίμα και σπασμένα γυαλιά».

Σύμφωνα με την «Daily Mail», που επικαλείται λιβανέζικα μέσα, άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια και πολλοί έχουν τραυματιστεί. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV. Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 100 τραυματίες. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που αποτυπώνουν τις στιγμές των εκρήξεων.

#BREAKING – Secondary angle of an array of explosions in #Beirut, #Lebanon.

Conflicting reports on the cause and location of the explosions. Reports say that witnesses saw a ‘missile’ being the cause of the secondary explosion, #Lebanese officials say it occurred near fireworks pic.twitter.com/RNIvsP5l8y

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020