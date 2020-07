Τραμπ αναβολή εκλογών: Τα “μαζεύει” ο πρόεδρος, κατρακυλά ο Dow Jones

Τραμπ αναβολή εκλογών: Αναταράξεις στην αγορά των ΗΠΑ έφερε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την οποία άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο, για πρώτη φορά, να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για κίνδυνο νοθείας. «Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

Να σημειωθεί πάντως ότι με βάση το Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει για την αναβολή των προεδρικών εκλογών.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 172,15 μονάδες ή -0,65% με το άνοιγμα, και τον Nasdaq να χάνει 92,82 μονάδες ή -0,88%. «Ενας εν ενεργεία πρόεδρος διαδίδει ψέματα και προτείνει την καθυστέρηση των εκλογών για να κρατηθεί ο ίδιος στην εξουσία», ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή Νταν Κίλντι, επίσης στο Twitter. «Μην το αφήσετε να συμβεί. Όλοι οι Αμερικανοί -Ρεπουμπλικανοί, Ανεξάρτητοι και Δημοκρατικοί- θα πρέπει να καταδικάσουν την παρανομία του προέδρου και την πλήρη περιφρόνησή του στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Τομ Ανταλ, επίσης Δημοκρατικός, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να καθυστερήσει ο Τραμπ τις εκλογές. «Ας μην τον αφήσουμε να μας αποσπάσει την προσοχή από την ανικανότητά του στην αντιμετώπιση της Covid-19», συνέχισε.

