Μέκκα προσκύνημα: Εντυπωσιακές εικόνες

Μέκκα προσκύνημα: Το Χατζ είναι το ετήσιο Ισλαμικό προσκύνημα στην Μέκκα. Θεωρείται το υποχρεωτικό θρησκευτικό καθήκον των Μουσουλμάνων, και πρέπει να εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια της ζωής τους, από όλους όσους είναι σωματικά και οικονομικά ικανοί να κάνουν το ταξίδι, και μπορούν να συντηρήσουν την οικογένεια τους κατά την απουσία τους. Η συγκέντρωση του πλήθους κατά την διάρκεια του Χατζ θεωρείται η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση ανθρώπων στον κόσμο.

Ωστόσο, φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μικρός αριθμός πιστών για το ετήσιο προσκύνημα, μόλις 1.000 άτομα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι πιστοί κρατούν τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ τους, ενώ σχεδόν όλοι φορούν και μάσκα. Μάλιστα οι αεροφωτογραφίες που δείχνουν από ψηλά τους πιστούς να περπατούν κρατώντας χρωματιστές ομπρέλες είναι εντυπωσιακές.

RAW: Mask-clad devotees have begun the Hajj in Mecca, in the smallest pilgrimage in modern history. Devotees are circling the holy site in socially distanced paths. pic.twitter.com/A8zNyEqHXF

— DW News (@dwnews) July 29, 2020