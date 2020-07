ΗΠΑ – Κίνα κρίση: Κατέβηκε η αμερικανική σημαία στο προξενείο της Τσενγκντού

ΗΠΑ – Κίνα κρίση: Στο “κόκκινο” οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ με το κλείσιμο, και επίσημα, του αμερικανικού προξενείο στην κινεζική πόλη Τσενγκντού με την υποστολή της αμερικανικής σημαίας. Η αμερικανική σημαία υπεστάλη σήμερα το πρωί από τον ιστό στο κτήριο όπου έδρευε μέχρι τώρα το προξενείο των ΗΠΑ στην Τσενγκντού, τρεις ημέρες αφότου διατάχθηκε το κλείσιμό του από την κυβέρνηση της Κίνας. Την υποστολή της σημαίας μάλιστα κατέγραψαν οι κάμερες της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, ενώ έγινε με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων και πλήθους κόσμου.

Το Πεκίνο διέταξε την Παρασκευή το κλείσιμο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής αυτής σε αντίποινα για το ίδιο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αφορούσε το κινεζικό γενικό προξενείο στο Χιούστον (Τέξας, νότια). Αιτιολογώντας την απόφαση των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε τότε ότι ελήφθη επειδή η Κίνα «κλέβει» πνευματική ιδιοκτησία. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας απάντησε λέγοντας ότι η κίνηση αυτή των ΗΠΑ βασίστηκε σε «ψέματα κατά της Κίνας». Οι ΗΠΑ μάλιστα έχουν προειδοποιήσει και για κλείσιμο και άλλων κινεζικών πρεσβειών στη χώρα, με τις δύο υπερδυνάμεις να μην ρίχνουν τους τόνους, έχοντας αρκετά ανοιχτά «μέτωπα» όπως το εμπόριο, η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και ο κορωνοϊός, κάτι για το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να κατηγορεί το Πεκίνο πως ευθύνεται για την εξάπλωση της πανδημίας.

In video: The US Consulate General at #Chengdu lowered the #US national flag at 6:18 am on Monday morning. (Video: CCTV) pic.twitter.com/9MtGIgb1Wo

