Καστελόριζο νέα: Διαψεύδεται από το Πεντάγωνο η NAVTEX για άσκηση πυρών

Καστελόριζο νέα: Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε το απόγευμα της Κυριακής (26.07.2020) ότι η Ελλάδα έδωσε NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από το Καστελόριζο. Όμως, αυτό διαψεύδεται από την κυβέρνηση και το Πεντάγωνο, αφού η NAVTEX δεν ήταν ακριβώς αυτό που φαινόταν.

Η NAVTEX, λοιπόν, υπάρχει, και αφορά σε άσκηση με πυρά, αλλά δεν εκδόθηκε όμως από το Πολεμικό Ναυτικό, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αλλά από το Λιμενικό. Συνήθως, όμως, τέτοιες ασκήσεις γίνονται στα έξι μίλια και συνηθίζεται η έκδοση NAVTEX.

Σύμφωνα με αυτή οι ασκήσεις με πυρά θα γίνουν από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου:

ZCZC QA81

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

35-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS – PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Οι Τούρκοι απάντησαν με δική τους NAVTEX με την οποία κρίνουν ως … παράνομη την ελληνική!

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

