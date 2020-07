Καστελόριζο τώρα: NAVTEX για ασκήσεις με πυρά από το Πολεμικό Ναυτικό

Καστελόριζο τώρα: Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε NAVTEX με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, από αύριο μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις με πυρά. Σύμφωνα με τη NAVTEX, απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή.

Η NAVTEX που εξέδωσε το Πολεμικό Ναυτικό

261115 UTC JUL 20

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20

THALASSA KASTELORIZOU

NISOS MEGISTI

ASKISEIS PYRON STIS:

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APO

TA STIGMATA:

36-03,35B 029-35,32A

36-03,35B 029-33,56A

35-05,40B 029-36,03A

36-05,32B 029-33,51A

APAGOREYSI DIELEYSIS – PROSEGGISIS

AKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20

NNNN

Η Τουρκία λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX απάντησε με δική της αντι-NAVTEX, λέγοντας ότι παραβιάζεται «η αποστρατικοποιημένη περιοχή του Καστελόριζου».

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLANDIN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Υπενθυμίζεται ότι η NAVTEX που έχει εκδώσει η Τουρκία για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου έχει ισχύ μέχρι τις 2 Αυγούστου. Πάντως, το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο στην Αττάλεια και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια τουρκικά πλοία έχουν επιστρέψει στους ναυστάθμους.

Πάντως, την εκτίμηση ότι η κατάσταση με την Τουρκία τείνει προς αποκλιμάκωση, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ελλάδα παραμένει σε επιφυλακή, είχε εκφράσει πριν από λίγες ημέρες ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Αλέξης Διακόπουλος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Διακόπουλος υπογράμμισε ότι «όσο η τουρκική NAVTEX βρίσκεται σε ισχύ και τα πλοία δεν έχουν επιστρέψει στις ακτές, είμαστε σε επιφυλακή». Εκτίμησε, πάντως ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. «Τείνει προς αποκλιμάκωση η κατάσταση και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι πάει να κλιμακωθεί. Όσο θα υπάρχει στόλος στο Αιγαίο εμείς θα είμαστε παρόντες», υπογράμμισε.

«Δείξαμε την αποφασιστικότητά μας»

Ο Αλέξης Διακόπουλος σημείωσε, παράλληλα, ότι η Τουρκία εκτίθεται με τις πράξεις της και την επιθετικότητά της. «Είναι ένας συνδυασμός πιέσεων και της δικής μας αποφασιστικότητας. Η Γερμανία έκανε την πιο δυναμική παρέμβαση. Ήταν οι δικές μας ενέργειες οι οποίες αφαίρεσαν κάθε πρόσχημα από το να πει κανείς ότι η πρόκληση της Τουρκίας δεν ήταν ευθύνη της και μόνο», υπογράμμισε και χαρακτήρισε σωτήρια την τριμερή συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο καθώς, όπως είπε, αφαίρεσε κάθε πρόσχημα από την άλλη πλευρά.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα έδειξε την αποφασιστικότητά της καθώς η αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων αμέσως μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX ήταν έγκαιρη, δείχνοντας αποφασιστικότητα.

Διακόπουλος: Πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi με την Τουρκία

Αναφορικά με τις δυνατότητες διαλόγου που υπάρχουν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ο κ. Διακόπουλος τόνισε: «Μια ματιά στον χάρτη θα δείξει ότι η Τουρκία είναι ένας γείτονας με τον οποίο πρέπει να βρούμε ένα Modus Vivendi. Σαφώς και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Εμείς έχουμε θέσει τους όρους και έχουμε πει ότι δεν συζητάμε υπό πίεση και εξαναγκασμό. Η Τουρκία θέλει να μας οδηγήσει σε ένα επεισόδιο και να συζητήσουμε υπό πίεση»

Τέλος, στο ερώτημα αν εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού απάντησε: «από το 2019 λέω ότι δεν πρόκειται να γίνει θερμό επεισόδιο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις bullying στην Ελλάδα».