Διαδηλώσεις ΗΠΑ: Ένας ακόμη νεκρός στο Τέξας

Διαδηλώσεις ΗΠΑ: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε το Σάββατο, ενώ έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί εν μέσω διαδήλωσης Black Lives Matter στο κέντρο του Όστιν στο Τέξας των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook Live ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί την ώρα που ομάδα περίπου 100 ατόμων πραγματοποιούσε πορεία φωνάζοντας «Πάνω οι γροθιές! Αντεπιτεθείτε!». Η αστυνομία του Όστιν και η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης επιβεβαίωσαν με ανάρτησή τους στο Twitter ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, χωρίς ωστόσο να δώσουν άλλες πληροφορίες.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι σύντομα θα παραχωρήσει ενημέρωση στους δημοσιογράφους για το περιστατικό.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff

— Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020