Αγιά Σοφιά Ερντογάν: 350.000 μουσουλμάνοι στην προσευχή – “Έγινε και πάλι τζαμί”

Αγιά Σοφιά Ερντογάν: Ακραία προκλητικός εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα για τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ” η Αγιά Σοφιά ήταν τζαμί και έγινε και πάλι τζαμί”. Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων “Ανατολού” ο Ερντογάν σε δηλώσεις του τόνισε ότι είδε πως συγκεντρώθηκαν περίπου 350.000 άνθρωποι στην Αγία Σοφία και πέριξ αυτής, για να παρακολουθήσουν την πρώτη μουσουλμανική προσευχή μετά τη μετατροπή της σε τέμενος. Οι ακραίες δηλώσεις Ερντογάν έγιναν μετά την προκλητική κίνηση του να διαβάζει το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά. Ο Τούρκος πρόεδρος, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις του πολιτισμένου κόσμου, διάβασε απόσπασμα από το Κοράνι λίγο πριν από τις πρώτες προσευχές της Παρασκευής μέσα στην Αγιά Σοφιά, μετά από 86 χρόνια. Και προκάλεσε τους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.

Είναι η πρώτη προσευχή στην ιστορική Εκκλησία που έγινε τζαμί μετά από 86 χρόνια, όπως είπε και ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια. Ενώ ο Αλί Ερμπάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνιδων για το “τέμενος Αγία Σοφία”. Οι χώροι για τους πιστούς άνοιξαν σήμερα το πρωί στις 10. Σημειώνεται πως μέσα στην Αγιά Σοφιά βρίσκονται 1.000-1.500 άτομα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν απ’ έξω, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις Ερντογάν περίπου 350.000 κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον περιβάλλοντα χώρο.

🔴 WATCH LIVE: Muslim ceremony performed in Hagia Sophia ahead of first prayersRead more: https://bit.ly/3hCvCrT

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο. Μετά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικλ Πενς, στην Ουάσινγκτον, η οποία διήρκεσε 30 λεπτά, ο κ. Τραμπ, πληροφορηθείς για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου στον Λευκό Οίκο, τον κάλεσε στο γραφείο του και συζήτησε μαζί του διεξοδικά όλα τα κρίσιμα θέματα για περίπου 15 λεπτά.

Ως “κήρυξη πολέμου στην κοσμική Τουρκία” και “κακοποίηση της θρησκείας” επέκρινε η αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας Κλαούντια Ροτ (Πράσινοι) τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος.

Σε συνέντευξή της στην Ραδιοφωνία Νοτιοδυτικής Γερμανίας (SWR), η κυρία Ροτ έκανε ακόμη λόγο για υπέρβαση ορίων εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, με την οποία ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει “να εξασφαλίσει το χειροκρότημα του ισλαμικού κόσμου”, ενώ “διχάζει την κοινωνία” και “προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από την οικονομική κρίση και την κρίση του κορονοϊού”.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Bundestag, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει με κάτι περισσότερο από την έως τώρα ασκηθείσα κριτική. “Αν η ΕΕ τοποθετείτο υπέρ του να μην προμηθεύει πλέον εξοπλιστικά συστήματα ή εάν λαμβάνονταν και οικονομικά μέτρα, αυτό θα πονούσε τον Ερντογάν”, δήλωσε η κ. Ροτ και προσέθεσε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι πως η ΕΕ “κρύβεται”, επειδή με την προσφυγική συμφωνία έχει καταστεί εξαρτημένη από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FHIefnhSfA

