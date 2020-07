Σταλόνε – μάσκα: Γιατί μια ανάρτηση προκάλεσε “θύελλα” επικρίσεων

Σταλόνε – μάσκα: Θύελλα επικρίσεων ξεσήκωσε η δήλωση του Σιλβέστερ Σταλόνε, ότι ο χαρακτήρας του Rambo θα ήταν αντίθετος με τη χρήση μάσκας ως μέσο προφύλαξης από τον κορωνοϊό. Ο 74χρονος ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την ταινία δράσης του Ράμπο «Το πρώτο αίμα», του 1982 το οποίο δείχνει τον Ράμπο χωρίς μάσκα με τον ηθοποιό να αναρωτιέται: «Πού είναι η μάσκα, γιε μου;». Στη συνέχεια ο Σταλόνε πρόσθεσε τη λεζάντα: «Αν έπρεπε να γίνει το Πρώτο Αίμα σήμερα…».

Πολλοί ήταν οι θαυμαστές του ηθοποιού που θεώρησαν ότι ο ηθοποιός αστειεύτηκε με τον τρόπο αυτό στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το εάν ο κόσμος πρέπει να φοράει ή όχι μάσκα για να προστατευθεί από τον κορωνοϊό. «Σε αυτήν την περίπτωση, ο Τζον Ράμπο θα έκανε λάθος», έγραψε ένας ακόλουθος του ηθοποιού και ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό θα έκανε τον Ράμπο να είναι ο κακός». Κάποιος άλλος έγραψε: «Επομένως, πιστεύει προφανώς ότι είναι Ράμπο». Η ανάρτηση τελικά κατέβηκε. Παρά την ανάρτησή του, ο Σταλόνε έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές φορώντας μάσκα προσώπου.

I remember when I completely missed the point of famous movies I starred in…

Ya know, there are events going on in this country that mirror the plight of John Rambo…

Being asked to wear a mask to save people's lives isn't one of them…

Get your head out of your ass.

— Rick Corcoran (@rickcorky) July 20, 2020