Σεισμός Αλάσκα τώρα: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός Αλάσκα τώρα: Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στη χερσόνησο της Αλάσκας σήμερα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Από την πλευρά του το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 βαθμών, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο έχει καταγράψει την ισχυρότατη σεισμική δόνηση στα 7,6 Ρίχτερ.

Τι να κάνετε μετά τον σεισμό αν είστε μέσα στο σπίτι:

• Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.

• Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς

• Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.

• Εκκενώστε το κτήριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.

• Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.

• Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.

• Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.

• Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.

• Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.

#BREAKING: Strong 7.8 quake hits off Alaska; tsunami warnings issued

Video below shows sirens wail as a tsunami warning is issued in Alaska following a massive 7.8 quake

[Special Report]pic.twitter.com/3IeQbl08D6

— The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) July 22, 2020