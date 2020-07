Έμινεμ νέο τραγούδι 2020: Η συνεργασία με τον Kid Cudi, τα έχει όλα

Έμινεμ νέο τραγούδι 2020: Kid Cudi και Eminem κυκλοφόρησαν την 1η τους συνεργασία με τίτλο «The Adventures of Moon Man & Slim Shady». Το τραγούδι θίγει πολλά θέματα, από τα άτομα που αρνούνται να φορέσουν μάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό έως την αστυνομική βαρβαρότητα. Οι ράπερ κυκλοφόρησαν ένα animation βίντεο του νέου τραγουδιού, στο οποίο οι Kid Cudi και Eminem παρουσιάζονται ως μαχητές του εγκλήματος ή υπερήρωες. O Eminem φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και εγκαλεί ανθρώπους που αρνούνται να φορέσουν μάσκα.

Στους στίχους του τραγουδιού γίνεται επίσης αναφορά στον Ντρου Μπρις, quarterback των New Orleans Saints του NFL, ο οποίος με αφορμή τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και το πώς θα αισθανόταν αν επανερχόταν στο αμερικανικό ποδόσφαιρο μία μορφή διαμαρτυρίας όπως αυτή του Κόλιν Καπέρνικ το 2016 (γονάτισμα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ) απάντησε πως ακόμα το θεωρεί ασέβεια προς τη σημαία. Ο Μπρις αργότερα ζήτησε συγνώμη για τα σχόλια με έλλειψη ευαισθησίας. Ο Eminem κυκλοφόρησε το 11ο άλμπουμ του με τίτλο «Music to Be Murdered By» τον Ιανουάριο. Ο Kid Cudi κυκλοφόρησε δύο άλλα τραγούδια φέτος και πρόσφατα είχε ρόλο στο «Westworld» του HBO.

Δείτε ακόμη