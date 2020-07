Λιβύη: Τουρκική πανωλεθρία βομβαρδισμών, στον απόηχο της επίσκεψης Ακάρ

Λιβύη: Με αντίποινα απειλεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη (GNA), όσους βρίσκονται πίσω από την επιδρομή πολεμικών αεροσκαφών τα ξημερώματα της Κυριακής. Η αεροπορική βάση πρόσφατα κατελήφθη από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης λιβυκής κυβέρνησης με την βοήθεια της Τουρκίας. Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και έχει την έδρα της στην Τρίπολη, κατήγγειλε την Κυριακή τις αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν κατ’ αυτήν από «ξένα» μαχητικά εναντίον βάσης στρατηγικής σημασίας στο δυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας.

Τον Μάιο, δυνάμεις που δηλώνουν πίστη στην ΚΕΕ κατέλαβαν την αεροπορική βάση Αλ Ουατίγια, 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στα χέρια των αντιπάλων τους, των στρατευμάτων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Μετά την κατάληψη της βάσης Αλ Ουατίγια, οι δυνάμεις του Χάφταρ κατηγορούν την ΚΕΕ ότι την παρέδωσε στην Τουρκία. Την ίδια ώρα, αιγυπτιακό κανάλι δημοσίευσε βίντεο το οποίο, όπως υοστηρίζει, δείχνει τη στιγμή του χτυπήματος. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο «εννέα ισχυρές επιδρομές στόχευσαν τα τουρκικά συστήματα αεροπορικής άμυνας και κατέστρεψαν τρία ραντάρ στην αεροπορική βάση Αλ Ουατίγια».

Σύμφωνα με το Militaire, ενισχυμένες χάρη στη στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας — με προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και «συμβούλους» — οι δυνάμεις της ΚΕΕ κατέγραψαν σειρά καίριων επιτυχιών στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, ανακτώντας το σύνολο της βορειοδυτικής Λιβύης. Εξέλιξη που σηματοδότησε την αποτυχία της εφόδου που είχαν εξαπολύσει τον Απρίλιο του 2019 τα στρατεύματα του Χάφταρ για να κυριεύσουν την Τρίπολη και να τελειώνουν με την ΚΕΕ. «Ο βομβαρδισμός το βράδυ του Σαββάτου στη βάση Αλ Ουατίγια διεξήχθη από άνανδρη ξένη αεροπορία που υποστηρίζει τον εγκληματία πολέμου (σ.σ. τον Χάφταρ) σε μια απελπισμένη προσπάθεια να καταγάγει ηθική νίκη», είπε ο υφυπουργός Άμυνας της ΚΕΕ, ο Σάλαχ αλ Νάμρους.

Ο υφυπουργός Άμυνας της ΚΕΕ δεν κατονόμασε τη ξένη χώρα στην οποία ανήκαν τα αεροσκάφη, πάντως διεμήνυσε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι θα υπάρξουν «αποτρεπτικά αντίποινα, στον σωστό τόπο και την πιο κατάλληλη ώρα». Η επίθεση έγινε μερικές ώρες μετά το πέρας της επίσκεψης που έκανε ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ στην Τρίπολη την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου διατράνωσε τη βούληση της Άγκυρας να κάνει το παν για να βοηθήσει την ΚΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του. Κατά μέσα ενημέρωσης φίλα προσκείμενα στον Χάφταρ, τα οποία επικαλέστηκαν στρατιωτικές πηγές, οι επιδρομές έγιναν από «άγνωστα» αεροσκάφη με στόχο τουρκικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας εγκατεστημένο στη βάση Αλ Ουατίγια. Υπήρξαν θύματα μεταξύ των Τούρκων στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην βάση, κατά τις ίδιες πηγές, που δεν έγιναν πιο συγκεκριμένες.

Στην Τουρκία, ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει πως υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Υπέστη ζημιά στρατιωτικό υλικό, κατ’ αυτόν. «Η επίθεση αυτή δείχνει τη βούληση του πραξικοπηματία Χάφταρ και ξένων δυνάμεων να παρατείνουν την κατάσταση ανασφάλειας», τόνισε ο αξιωματούχος. «Όσο συνεχίζονται αυτές οι ξένες επεμβάσεις και όσο συνεχίζεται η στήριξή τους στον πραξικοπηματία Χάφταρ, η ανασφάλεια θα ενισχύεται», συμπλήρωσε.

An actual #Footage of #LNA Air strikes targeting Turkish air defense systems at the Al-Wataya military base, today. The death toll of Turkish officers inside the base reaches 7 following the 9 air strikes. #Libya 🇱🇾 #Turkey 🇹🇷 #ليبيا_تنتصر #LibyaNews pic.twitter.com/0mBeIt1Xeq

— Dr Areej Hussain (@asfoor_jenan) July 5, 2020