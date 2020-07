J2US αποχώρηση – ημιτελικός: Εκτός παιχνιδιού ένα από τα φαβορί

J2US αποχώρηση – ημιτελικός: Με πολλές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο live ημιτελικός του Just the 2 of Us. Έρρικα Πρεζεράκου και Άρης Μακρής, Τάσος Ξιαρχός και Κόνι Μεταξά, Τρύφωνας Σαμαράς και Χαρά Βέρρα, Βίκυ Χατζηβασιλείου και Κώστας Καραφώτης, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου ερμήνευσαν από δύο τραγούδια, με στόχο να περάσουν στον μεγάλο τελικό.

Τα δύο ζευγάρια που αποχώρησαν στον ημιτελικό του J2US είναι η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου. Στον μεγάλο τελικό πέρασαν η Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό, ο Κώστας Καραφώτης με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και η Χαρά Βέρρα με τον Τρύφωνα Σαμαρά.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ετοιμάζονται να παρουσιάσουν την πρώτη τους τηλεοπτική εκπομπή στο Open. Πρόκειται για μια ζωντανή, ψυχαγωγική καλοκαιρινή εκπομπή, που θα παρουσιάσουν, πιο συγκεκριμένα, με ένα ακόμα ζευγάρι, τους Νάταλι Κάκκαβα και Γρηγόρη Γκουντάρα. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί και άλλα τηλεοπτικά σενάρια, τα οποία τελικά δεν προχώρησαν. Το ζευγάρι σκόπευε να κάνει τη ζωή του ριάλιτι σόου, στα χνάρια των Καρντάσιαν.

