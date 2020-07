Τζέφρι Έπσταϊν πρώην σύντροφος: Συνελήφθη η γυναίκα που φέρεται να οργάνωνε τα όργια

Τζέφρι Έπσταϊν πρώην σύντροφος: Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του δισεκατομμυριούχου χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή όπου περίμενε να δικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών, συνελήφθη σήμερα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, η κόρη του Βρετανού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρόμπερτ Μάξγουελ συνελήφθη στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ και πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τη Μάξγουελ γύρω στις 8.30 το πρωί στο Μπράντφορντ του Νιου Χαμσάιρ.

Ο Επστάιν, που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης πέρσι τον Αύγουστο.

BREAKING: Ghislane Maxwell, long-time friend and confidante of Jeffrey Epstein, has been arrested by the FBI and charged by federal prosecutors, multiple senior law enforcement officials tell @NBCNewYork. https://t.co/7wzTK5QIkR

— NBC News (@NBCNews) July 2, 2020