Ριάνα τουίτερ: Ζητά δικαιοσύνη για τα θύματα αστυνομικής βίας

Ριάνα τουίτερ: Η Ριάνα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Fenty Beauty για να μιλήσει εκ μέρους όσων δεν μπορούν. Στην ιστοσελίδα της σειράς καλλυντικών της τραγουδίστριας απευθύνεται έκκληση για δικαιοσύνη για τους Μπριόνα Τέιλορ, Ταμίρ Ράις και Ελάιτζα ΜακΛέιν, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι από την αστυνομία στις ΗΠΑ και ζητείται από τους θαυμαστές της να υπογράψουν αναφορές και να δωρίσουν χρήματα στις οικογένειες κάθε θύματος.

Η παγκοσμίου φήμης σταρ είναι ευαισθητοποιημένη υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δεν διαστάζει να το δείχνει. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που η αγαπημένη μας Ριάνα, κάνει κάποια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσής της, προκειμένου να εκφραστεί και να δώσει το καλό παράδειγμα και σε άλλους αστέρες.

«Σήμερα τιμάμε τους Μπριόνα Τέιλορ, Ταμίρ Ράις και Ελάιτζα ΜακΛέιν» αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του brand Fenty. «Στηρίζουμε με τις οικογένειές τους, @NAACP_LDF και αμέτρητους άλλους στον αγώνα για τον τερματισμό της αστυνομικής βίας εναντίον μαύρων πολιτών». «Πραγματοποιήστε κλήσεις και στείλτε email για να αναγκάσετε τους αξιωματούχους της Ορόρα να λογοδοτήσουν και ζητήστε δικαιοσύνη για τον Ελάιτζα ΜακΛέιν. «Ο Μακ Κλάιν σκοτώθηκε από την αστυνομία πέρυσι ενώ περπατούσε προς το σπίτι, άοπλος, φεύγοντας από ένα μίνι μάρκετ, όταν η αστυνομία τον συνέλαβε και του επιτέθηκε» αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Today we honor Breonna Taylor, Tamir Rice and Elijah McClain. We stand with their families, @NAACP_LDF and countless others in the fight to end police violence against black bodies.

