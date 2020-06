Τουρισμός 2020 κορονοϊός: Με 8.000 «έξυπνα» τεστ την ημέρα η υποδοχή των τουριστών

Τουρισμός 2020 κορονοϊός: Με στοχευμένα τεστ και barcode ανοίγουν από 1η Ιουλίου οι πύλες του ελληνικού τουρισμού σε 27 αεροδρόμια της χώρας. Θα υποδέχονται πτήσεις από και προς 18 προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ανοίγουν 7 λιμάνια και έως 7 συνοριακοί σταθμοί.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα γίνονται βάσει ενός ειδικού λογισμικού που θα υπολογίζει ποιοι τουρίστες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι φορείς του νέου κορονοϊού.

Τουρισμός 2020 κορονοϊός: Πώς θα ανοίξουν τα σύνορα από 1η Ιουλίου

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Δημήτρης Παρασκευής «με αυτόν τον αλγόριθμο θεωρείται ότι η πλειονότητα των εισαγόμενων κρουσμάτων θα μπορέσουν τελικά να ανιχνευθούν με αυτή τη διαδικασία».

Έως και 48 ώρες πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα οι ταξιδιώτες υποχρεωτικά θα συμπληρώνουν στον υπολογιστή ή μέσω εφαρμογής στο κινητό μία φόρμα με τα στοιχεία τους και δεδομένα όπως για παράδειγμα τη χώρα προέλευσής τους, από ποιες άλλες χώρες πέρασαν, που βρίσκονταν το τελευταίο 15ήμερο. Συγκεκριμένα πρέπει να συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF) στο travel.gov.gr.

Τουρισμός 2020 κορονοϊός: Τεστ ανά πύλη εισόδου

Τα εν λόγω στοιχεία θα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων και μέσω της ανάλυσής τους κάθε ταξιδιώτης θα λαμβάνει ένα ειδικό barcode, βάσει του οποίου οι αρχές στην Ελλάδα θα γνωρίζουν με την άφιξη του εάν πρέπει να ελεγχθεί ή όχι. «Τα τεστ ανά πύλη εισόδου θα μοιράζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που θα εκτιμάται ανά επιβάτη.

Για παράδειγμα εάν έχουμε 1000 τεστ την ημέρα για το Ελευθέριος Βενιζέλος για το αεροδρόμιο τα 1000 αυτά τεστ θα γίνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα ανίχνευσης των θετικών των κρουσμάτων ανά ημέρα και ανά πύλη εισόδου», τόνισε ο κ. Παρασκευής.

Από την 1η Ιουλίου ανοίγουν πλέον 27 αεροδρόμια της χώρας για πτήσεις από το εξωτερικό

20 μεγάλα ανάμεσα στα οποία το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Μύκονος, αλλά και 7 μικρότερα σε Ιωάννινα, Σητεία, Λήμνο, Κύθηρα, Σκύρο, Πάρο και Χίο. Την ίδια ώρα, από την προσεχή Τετάρτη, Πάτρα και Ηγουμενίτσα θα ξεκινήσουν να δέχονται πλοία από Ιταλία, ενώ τα λιμάνια σε Πειραιά, Ρόδο, Κέρκυρα, Βόλο και Κατάκολο θα ανοίξουν για την κρουαζιέρα χωρίς όμως προς το παρόν να έχουν προγραμματιστεί ακόμα ταξίδια.

Οδικώς εκτός από τον Προμαχώνα θα ανοίξει από την 1η Ιουλίου και ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων, ενώ ακόμη είναι υπό διαπραγμάτευση είναι εάν θα επιτρέπεται η διέλευση και από Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά Νυμφαίο, Καστανιές και Κήπους.

Υγειονομικά κλιμάκια σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας

Την ίδια ώρα, στα αεροδρόμια θα υπάρχουν υγειονομικά κλιμάκια με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την εποπτεία του υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛΑΣ, καθώς και τη συνεργασία του ΓΕΕΘΑ για τη διενέργεια των τεστ, τα οποία και θα γίνονται δειγματοληπτικά στοχευμένα σε επιβάτες από πτήσεις του εξωτερικού. Όσοι βγουν θετικοί στον κορωνοϊό θα διαμένουν για 14 μέρες στα ξενοδοχεία καραντίνας που θα υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών.

Μέτρα αυτοπροστασίας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ήδη προχώρησε στην έκδοση 9 Οδηγιών για τα μέτρα αυτοπροστασίας από τον κορονοϊό, με κεντρικό μήνυμα: «Απολαύστε τη Διαμονή σας – Μείνετε Ασφαλείς», «Enjoy your stay and stay safe». Η καμπάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», είναι στη διάθεση του κοινού σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Στις οδηγίες, η ΓΓΠΠ τονίζει πως οι τουρίστες θα πρέπει

Να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό χεριών

Να φορούν μάσκα

Να πλένουν τα χέρια τους τακτικά και σχολαστικά

Να αποφεύγουν να πιάνουν το στόμα τους, τη μύτη τους ή τα μάτια τους

Να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες μάσκες και τα γάντια, με ασφαλή τρόπο, σε κάδους απορριμμάτων

Όταν βήχουν να το κάνουν είτε στο εσωτερικό του χεριού τους είτε σε κάποιο χαρτομάντιλο

Να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας

Να προτιμούν τις ανέπαφες συναλλαγές και

Να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες από και προς εξωτερικό και εσωτερικό

Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ). – Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική – ήδη από την είσοδο στοαεροδρόμιο – ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου. Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες. Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιμοποιούν καθ’όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Αποστάσεις και τήρηση σημάνσεων

Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων ενώ θα γίνονται επίσης τακτικές ενημερώσεις ηχητικές μέσω οθονών, αναγγελιών και σημάνσεων. Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες. Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας αναχώρηση, άφιξη. Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Συνθήκες πτήσης

Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking). Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών από/προς το αεροσκάφος. Τέλος, όσον αφορά στις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες και ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.

Την Τρίτη η τελική λίστα των χωρών που παίρνουν το πράσινο φως για είσοδο στην ΕΕ

Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να ανοίξουν τα εξωτερικά σύνορα σε 14 χώρες και 4 κρατίδια από την 1η Ιουλίου. Εφόσον δοθεί το πράσινο φως, η ΕΕ θα δέχεται πλέον από την Τετάρτη (01/07) ταξιδιώτες από τις παρακάτω «τρίτες» χώρες: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Ιαπωνία, Σερβία, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Βατικανό, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Ανδόρα, Νότια Κορέα, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Ρουάντα, Ταϊλάνδη, Ουρουγουάη.

Σημειώνεται ότι η λίστα θα αναθεωρείται κάθε 2 εβδομάδες και για να συμπεριληφθεί μία χώρα σε αυτή θα πρέπει τα επιδημιολογικά δεδομένα της να είναι αντίστοιχα ή χαμηλότερα του μέσου όρου της Ε.Ε. Εκτός από την «λευκή λίστα» του τουρισμού μένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Τουρκία. Να αναφερθεί ότι τα επιδημιολογικά κριτήρια των χωρών που θα συμπεριληφθούν στη λίστα, είναι ίδια ή καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έξυπνα τέστ και barcode για τους τουρίστες από 1η Ιουλίου

