Rolling Stones Τραμπ: “Πόρτα” του θρυλικού συγκροτήματος στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Rolling Stones Τραμπ: Με νομικές συνέπειες εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τραγούδια τους στις συγκεντρώσεις του, απειλούν οι θρυλικοί γερόλυκοι της ροκ τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ .Σύμφωνα με δήλωση της νομικής ομάδας των Rolling Stones, αυτή συνεργάζεται με την BΜI, την οργάνωση διαχείρισης δικαιωμάτων, ώστε να σταματήσει η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της μουσικής τους. Στην τελευταία συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Τάλσα της Οκλαχόμα, ακούστηκε το «Yοu Can’t Always Get What You Want». Το ίδιο κομμάτι είχε χρησιμοποιηθεί από το επιτελείο του Ρεπουμπλικανού και στην περιοδεία το 2016, προκαλώντας και τότε την αντίδραση του συγκροτήματος. «Οι Rolling Stones δεν υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ» είχαν δηλώσει τότε.

Στην χθεσινή ανακοίνωση οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι πλέον κρίνεται αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων, αφού οι προηγούμενες ανακοινώσεις αγνοήθηκαν.Σύμφωνα με πληροφορίες, η BMI φέρεται να έχει ήδη προειδοποιήσει το επιτελείο του Τραμπ ότι πιθανή χρήση τραγουδιών των Stones θα επιφέρει νομικές συνέπειες.

Το τραγούδι «Yοu Can’t Always Get What You Want» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ σε συγκέντρωσή του: