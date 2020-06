Μία Καλίφα πορνό: “Πόλεμος” στο Twitter, πορνοστάρ της τα “χώνουν” για όσα είπε

Μία Καλίφα πορνό: Μια από τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες στη βιομηχανία του πορνό, η Μία Καλίφα, παρακάλεσε τα νεαρά κορίτσια να μείνουν μακριά από αυτόν τον “τοξικό”, όπως τον χαρακτήρισε, χώρο. Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, η 27χρονη περιγράφει την τραυματική της εμπειρία από τα 11 βίντεο που γύρισε σε ηλικία 21 ετών, σχολιάζοντας πως θα “την στοιχειώνουν μέχρι να πεθάνει”. Η ίδια ισχυρίζεται πως της ασκήθηκε τεράστια πίεση, γεγονός που δεν μπορούσε να διαχειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Η Μία Καλίφα ζητά από τα κορίτσια να μείνουν μακριά από τον χώρο του πορνό. “Σας εκλιπαρώ να μην το κάνετε. Όχι επειδή είμαι κατά της βιομηχανίας του σεξ, δεν είμαι! Δεν θα σας πω τι να κάνετε με το σώμα σας, όμως θα σας πω να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να έχει την ιδιοκτησία του περιεχομένου σας”.

Η Αμερικανο-λιβανέζα λέει πως πλέον έχει συμφιλιωθεί με όσα συνέβησαν και είναι έτοιμη να μιλήσει γι’ αυτά. Εξηγεί πως πρόκειται για ένα συνεχές μαρτύριο: “Όταν θυμάσαι πώς η εντύπωση που εκατομμύρια άνθρωποι έχουν για σένα βασίζεται αποκλειστικά στους πιο σκοτεινούς, τοξικούς και μη χαρακτηριστικούς τρεις μήνες της ζωής σου, όταν ήσουν μόλις 21”. Σύμφωνα με τη Sun, όσον αφορά στη χρηματική αμοιβή, η Μία Καλίφα αποκαλύπτει πως έβγαλε το ποσό των 9.600 λιρών (περίπου 10 χιλιάδες ευρώ), όταν κυκλοφόρησαν τα βίντεο και έκτοτε δεν έχει λάβει παραπάνω χρήματα. Ακόμα προσθέτει, πως είχε εισηγηθεί να διαγραφεί το περιεχόμενο που την αφορά, αλλά οι προσπάθειες της έχουν αποβεί μάταιες. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο της, η Μια εμφανίζεται φορώντας ισλαμική μαντίλα, γεγονός που την έθεσε στο “στόχαστρο” του Ισλαμικού Κράτους, προκάλεσε την οργή πολλών μουσουλμάνων και έγινε η αιτία να δεχτεί απειλές θανάτου.

I’m begging you not to. Not because I’m against sex work, I’m not! I’m not going to tell you what to do with your body, but I am telling you to never let anyone have ownership of your content. Ethical porn exists, support those sites, not the big production conglomerates. https://t.co/uRbpjeJwxA — Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020

«Η ωριαία κρίση αποσύνδεσης από την πραγματικότητα που σε πιάνει όταν θυμάσαι ότι η μοναδική εικόνα που έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι για σένα βασίζεται αποκλειστικά στους τρεις πιο ταπεινωτικούς, τοξικούς και μη χαρακτηριστικούς μήνες της ζωής σου, όταν ήσουν 21 χρονών», γράφει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Μία Καλίφα πορνό: Στήριξη αλλά και επιθέσεις

Τα τελευταία 24ωρα, η υποστήριξη που λαμβάνει η Καλίφα μέσω Τwitter είναι τεράστια, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν συμπαράσταση στο πρόσωπό της, να της στέλνουν μηνύματα στήριξης ή ακόμα και να υπογράφουν οnline αιτήσεις για τη δικαίωσή της εναντίον πλατφορμών που εκμεταλλεύονται το περιεχόμενό της, χωρίς η ίδια να έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πορνοστάρ Ρέιτσελ Σταρ, που ενθάρρυνε την 27χρονη να συνεχίσει να μοιράζεται την ιστορία της. «Όλοι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες και είναι σημαντικό να εξετάζει κανείς όλες τις πιθανότητες, θετικές και αρνητικές», έγραψε σε tweet της η Σταρ, μετά την προτροπή της Καλίφα στις νεαρές κοπέλες να το σκεφτούν πολύ καλά πριν ασχοληθούν με αυτό το σκληρό επάγγελμα.

Η συμπαράσταση που έδειξε όμως η Σταρ απείχε πολύ από την αντίδραση άλλων συναδέλφων της, που «τα έχωσαν» για τα καλά στην Καλίφα με αναρτήσεις τους. Η Αμπέλα Ντέιντζερ, η Κέντρα Σάντερλαντ και η Κάρτερ Κρουζ, τρεις γυναίκες με καριέρα στον κλάδο του πορνό, αντέδρασαν με οργή στα σχόλια της Καλίφα, κατηγορώντας την για υποκρισία, φθηνές δικαιολογίες και αρνητική στάση απέναντι σε μια βιομηχανία που έχει φερθεί καλά στις ίδιες, αλλά και σε άλλες κοπέλες.

«Γιατί κάθε φορά που η Καλίφα γκρινιάζει για το πορνό γίνεται τρεντ;» διερωτάται η Σάντερλαντ, καλώντας την 27χρονη να σταματήσει να παρουσιάζει με μελανά χρώματα τη βιομηχανία και υπενθυμίζοντάς της την έλλειψη σεβασμού που έδειξε όταν γύρισε το βίντεο με τη χιτζάμπ.

How the fuck does @miakhalifa trend every time she whines about porn… girl if ur that upset about it close down ur porn sites, have your content removed, change ur name. Stop trying to paint a bad light on the industry cause for some goddamn reason the world only listens to you — Kendra Sunderland 🖤🏳️‍🌈 (@KSLibraryGirl) June 23, 2020

Ακόμα πιο επιθετική η Αμπέλα Ντέιντζερ

«Λες ότι μετανιώνεις που έκανες πορνό αλλά χρησιμοποιείς ακόμη το όνομα που είχες στη βιομηχανία. Πόσο λοιπόν ντρέπεσαι στ’ αλήθεια;» ρωτάει σε tweet της την Καλίφα. «Εγώ δεν γυρίζω πορνό για τα χρήματα, αλλά επειδή το αγαπάω», έγραψε σε άλλη ανάρτησή της, κατηγορώντας την Λιβανοαμερικανίδα ότι «ρίχνει λάσπη» για να κερδίσει λύπηση και να κάνει «ντόρο» γύρω από το όνομά της. «Οι δικαιολογίες σου είναι τόσο χάλια όσο τα βίντεο με τις πεολειχίες σου», συμπλήρωσε σε άλλη ανάρτησή της η νεαρή πορνοστάρ για την Καλίφα, με την ίδια να απαντά οργισμένα σε ανάλογο ύφος.

Πάντως η ίδια εμφανίστηκε αργότερα να «μαλακώνει» κάπως, παραδεχόμενη ότι δεν έπρεπε να «κράξει» τόσο άγρια τη Μία, και εξηγώντας ότι παρασύρθηκε από την οργή της γία όσους θάβουν άδικα τον κλάδο.

Actually i did lol. I really did. You say you regret doing porn but you still keep your porn name. Soooooo how ashamed are you really? Actually don’t answer because i genuinely don’t care. Have a beautiful day 😁 https://t.co/1tUNh3MmAM — danger (@Abella_Danger) June 24, 2020

I’ll never stop deffending the porn industry because i know the real truth. The people i work with, the people i work for are some of the most honest, kind, generous human beings I’ve ever met. So stop trashing us for pity and clout. I don’t do porn for money, i LOVE IT. — danger (@Abella_Danger) June 24, 2020

Your excuses suck as much as your BJ videos https://t.co/oFusKAdE1b — danger (@Abella_Danger) June 24, 2020

These sentiments are rampant from industry women. Their envy & resentment towards my noteriety is putrid, I’m told to “be grateful to porn,” and to “shut up and quit social media” if I’m unhappy. My sense of self pride doesn’t come from my felatio skills, I’m sorry yours does. https://t.co/UZOFFcxHNY — Mia K. (@miakhalifa) June 25, 2020