Γλασκώβη επίθεση: Συναγερμός στην Σκωτία

Γλασκώβη επίθεση: Το δίκτυο Sky News αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες στη Γλασκώβη της Σκωτίας, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός. Οι τρεις σοροί βρέθηκαν στο κλιμακοστάσιο του ξενοδοχείου, όπως μεταδίδει το BBC. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αποκλειστεί ένας από τους δρόμους της πόλης. Η αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε ανθρώπους με αίματα και ένοπλους αστυνομικούς στο σημείο, γύρω στις 15:15 ώρα Ελλάδας.

“Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη. Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή”, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου αναφέρει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία έχει εξολοθρεύσει τον δράστη.

Plain clothes armed police officers arriving to secure #Glasgow city centre.

Once again officers putting themselves at risk to protect the public.

Are people still calling to #DefundThePolice ?

