Γλασκώβη επίθεση με μαχαίρι: Τρόμος σε ξενοδοχείο – Τρεις νεκροί

Γλασκώβη επίθεση με μαχαίρι: Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στη Γλασκώβη. Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού Τύπου, πολλά άτομα έχουν δεχτεί μαχαιριές σε ξενοδοχείο. Το δίκτυο Sky News επισημαίνει ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί» και «πολλοί τραυματίες» ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Άλλα βρετανικά Μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Οι τρεις σοροί βρέθηκαν στο κλιμακοστάσιο του ξενοδοχείου, όπως μεταδίδει το BBC.

Αστυνομικοί εισέβαλαν με αυτόματα όπλα στο κτήριο σκοτώνοντας τον δράστη. «Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της Γλασκώβης. Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την “West George Street”». Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν αιμόφυρτους ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία από το ξενοδοχείο «Park Inn». Ένοπλοι στρατιώτες «χτενίζουν» την περιοχή ύστερα από αναφορές χρηστών στα social media για επιθέσεις με μαχαίρι, ενώ κλειστοί είναι οι γύρω δρόμοι.

Police say incident in Glasgow city centre is contained and there is no danger to the public. Have seen a person being stretchered away from a building. pic.twitter.com/4n0OP0NOP4

— Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020