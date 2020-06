Τσιτσιπάς Φεράρι: Πλύσιμο πολυτελείας στο νέο του αυτοκίνητο ο Έλληνας τενίστας

Τσιτσιπάς Φεράρι: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο παρελθόν έχει “ανεβάσει” βίντεο στο twitter τα οποία τον δείχνουν να οδηγεί ιδιαίτερα αυτοκίνητα όπως το τρομερό μοντέλο της Tesla αλλά πρώτη φορά μας δείχνει να πλένει αυτοκίνητο. Ο αγαπημένος τενίστας ανάρτησε ένα βίντεο που δείχνει να πλένει μια Ferrari F430. Η αγάπη του για τα αυτοκίνητα είναι γνωστή, μπορεί να πήρε πρόσφατα το δίπλωμά του, ωστόσο αυτό δεν τον εμποδίζει να δείξει την προτίμησή του σε εξελιγμένα αυτοκίνητα. “Είναι κάτι παραπάνω από ένα αμάξι οπότε χρειάζεται υπηρεσίες spa” έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο του στο twitter, το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 1998 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου δούλευαν οι γονείς του ως εκπαιδευτές τένις. Είναι προφανές ότι ο Έλληνας τενίστας προέρχεται από οικογένεια αθλητών, μιας κι εκτός από τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, που είναι προπονητής, και η μητέρα του, Γιούλια Σαλνίκοβα, υπήρξε σημαντική τενίστρια και μέλος της εθνικής ομάδας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κόρη του Σεργκέι Σαλνίκοφ, γνωστού ποδοσφαιριστή και “χρυσού” Ολυμπιονίκη, η Γιούλια Σαλνίκοβα υπήρξε Νο. 1 junior παίκτρια τένις στη Σοβιετική Ένωση, μια από τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη στον αθλητισμό, στην ηλικία των 16 και των 17 ετών. Σταμάτησε το τένις για ένα χρόνο και σπούδασε δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο της Μόσχας και στη συνέχεια γνώρισε τον Απόστολο Τσιτσιπά, με τον οποίο παντρεύτηκε και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

It's more than a car, it needs spa service. #FerrariF430 pic.twitter.com/TbC5BjqmAB

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 23, 2020