ΝΒΑ – Covid19: Όλα στον αέρα, 16 νέα κρούσματα

ΝΒΑ – Covid19: Ολοένα και …χλωμιάζει η προαναγγελθείσα επανεκκίνηση του ΝΒΑ στο Ορλάντο. Οι διοικούντες το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, είχαν προγραμματίσει την επανέναρξη σε ένα μόνο γήπεδο, στο μαγικό κόσμο της Ντίσνεϊ στο Ορλάντο. Αλλά ακόμα και αυτό, με όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας, είναι πια εξαιρετικά αμφίβολο αν αρκούν για να ξεκινήσει ξανά ο “μαγικός κόσμος του NBA”. Οι ιθύνοντες, μπορεί, να ήθελαν την επανέναρξη της σεζόν. Ωστόσο, οι 16 παίχτες που βρέθηκαν θετικοί στον κορωναϊό στην τελευταία εξέταση, ίσως βάλουν τέλος στις όποιες ελπίδες!

Η διοίκηση της λίγκας, έκανε μία σειρά από τα καθιερωμένα τεστ στους αθλητές των ομάδων που θα πάρουν μέρος στις μάχες του Ορλάντο -αν αυτές γίνουν- και 16 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί, προστέθηκαν στη λίστα των κρουσμάτων του ιου. Ειδικότερα, οι άνθρωποι του ΝΒΑ εξέτασαν 302 άτομα, εκ των οποίων, οι 16 ήταν αυτοί που βρέθηκαν θετικοί. Τα αποτελέσματα έχουν προκαλέσει ανησυχία, αφού οι ομάδες καλούνται να βάλουν σε απομόνωση τους αθλητές τους!

Μέχρι την στιγμή αυτή, ειναι γνωστό πως οι Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Μάλκομ Μπρόγκντον (Πέισερς), Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ (Χίτ), τρεις παίχτες των Κίνγκς και δύο των Σάνς ήταν θετικοί. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι και τι αποφάσεις θα πάρουν οι διοικούντες. Αφού με 20+ παίκτες φορείς και τις ομάδες σε καραντίνα, επανέναρξη δεν μπορεί να υπάρξει!

16 NBA players out of 302 tested have tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/Xytjb4P8Jw

— The Crossover (@TheCrossover) June 26, 2020