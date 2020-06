Ακάρ για Ελλάδα: “Δεν σας συμφέρει ο πόλεμος με την Τουρκία”, λέει ο υπουργός

Ακάρ για Ελλάδα: Τους τόνους ανεβάζει και ο Χουλουσί Ακάρ ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητούσε να λυθούν “όλα τα ρήγματα με καλές σχέσεις γειτονίας, με αμοιβαία καλή θέληση και χωρίς να παραβιάζουμε τα δικαιώματα των άλλων”. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, μιλώντας στο A Ηaber, προχώρησε σε νέες απειλές αναφέροντας πως “η Ελλάδα δεν θα θελήσει να πολεμήσει με την Τουρκία“. Όπως είπε “από μαθηματικής άποψης δεν είναι βολικό αυτό και το τονίζω”. Παράλληλα επανέλαβε τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί στρατικοποίησης ελληνικών νησιών, σημειώνοντας τα εξής: “16 από 23 νησιά του Αιγαίου είναι στρατικοποιημένα, ενάντια στη συνθήκη της Λωζάνης. Υπάρχει ανεπίσημη στρατιωτική παρουσία. Νιώθετε κάποια απειλή και το κάνετε αυτό; Δεν υπάρχει καμία χώρα με χωρικά ύδατα στα 6 μίλια και 10 μίλια στον αέρα. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ας συναντηθούμε κι ας συζητήσουμε. Θέλουμε να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο”.

Ο Χουλουσί Ακάρ αναφέρθηκε και στις προθέσεις της Τουρκίας για την Αγιά Σοφιά. “Ούτε η Ελλάδα, αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να προχωρήσουν υιοθετώντας αντι-τουρκική στάση. Η Αγιά Σοφιά ανήκει στη Δημοκρατία της Τουρκίας και θα τη χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Δεν μπορούν ξένοι να εμπλακούν στα σχέδιά μας για την Αγιά Σοφιά”, είπε ο τούρκος υπουργός Άμυνας.

Προκλητική NAVTEX της Άγκυρας – Ασκήσεις με πραγματικά πυρά κοντά στην Σκύρο

Περιοχή για άσκηση με πυρά στην καρδιά του Αιγαίου δεσμεύει η Τουρκία από τις 15 μέχρι τις 18 και στις 29 και 30 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει το militaire.gr η περιοχή “χωρίζει” το Αιγαίο στα δύο και οι ασκήσεις που η Άγκυρα προετοιμάζει θα γίνουν κοντά στη Σκύρο!

Η Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα:

NAVTEX 0846/20

TURNHOS N/W : 0846/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, 15,16,17,18,29 AND 30 JUN 20 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 301300Z JUN 20.