Γιούρκας Σεϊταρίδης: Πάρτι γενεθλίων με φίλους

Γιούρκας Σεϊταρίδης: Έκλεισε τα 39 του χρόνια χθες και ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα story όπου ποζάρει με την αδερφή του Βικτώρια και τους φίλους του μέσα στο εστιατόριο που διατηρεί μαζί με τον συνέταιρό του Δημήτρη Γκόβα στο Μοναστηράκι. «Thank you for the beautiful birthday night», έγραψε σε ανάρτησή του. Σε μια σειρά από stories είδαμε πως του ευχήθηκαν παλιοί συμπαίκτες του με τους οποίους διατηρεί άψογες σχέσεις. Ανάμεσά τους ο Τάκης Φύσσας και ο Άγγελος Μπασινάς. Με τι ασχολείται σήμερα ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, της Πόρτο και της Ατλέτικο; Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης, είναι πλέον ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη και είναι αντιπρόεδρος του OΠΑΝΑ.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το αγαπημένο του χόμπυ που είναι οι μηχανές. Πηγαίνει για τρέξιμο σε πίστες αλλά του αρέσουν και οι off road διακοπές ενώ ταξιδεύει και στο εξωτερικό για να λάβει μέρος σε σχετικές διοργανώσεις. Δεν παύει όμως να γυμνάζεται και βλέπουμε συχνά να ανεβάζει στιγμές από τα personal προγράμματα που ακολουθεί. Ο Γιούρκας είναι εξαιρετικά δραστήριος ως αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝΑ.

Γιούρκας Σεϊταρίδης: Η απόφαση να ασχοληθεί με τα κοινά

Ο Γιούρκας αποφάσισε να συμμετέχει στα κοινά του Δήμου της Αθήνας μετά από πρόταση που του έγινε και από τότε που εξελέγη ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με κοινωνικά ζητήματα καθώς και με θέματα άθλησης και υποδομών: τον έχουμε δει να δίνει αίμα, να ενημερώνει το κοινό για τις μεγάλες επιχειρήσεις απολύμανσης στα δημόσια κτήρια της Αθήνας την περίοδο του Covid, καθώς και για την πορεία έργων όπως παιδικές χαρές, το κολυμβητήριο στο Γουδί και το γήπεδο μπάσκετ στο άλσος Πολυγώνου. Aπο εμάς χρόνια πολλά και 16 μεγάλα ευχαριστώ για τις μοναδικές στιγμές που μας πρόσφερε το καλοκαίρι του 2004 όταν συμμετείχε στον θρίαμβο του Euro.

