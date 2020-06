Just the 2 of us: Λίγο μετά την αποχώρησή του από το J2US, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί με τη Δέσποινα Ολυμπίου, μίλησαν για την εμπειρία τους στο παιχνίδι. Ο ηθοποιός έκανε ένα σχόλιο σκέτη «φωτιά», ξεκαθαρίζοντας πως αυτό που σίγουρα δε θα του λείψει, είναι μερικοί ηλήθιοι. Η αποχώρηση των Γιαννόπουλου – Ολυμπίου έκρυβε πολλές ανατροπές, μιας και κανείς δεν περίμενε πως ο αγαπημένος ηθοποιός θα άφηνε τόσο νωρίς το δημοφιλές show του Open. Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, δημιουργήθηκε μία μικρή ένταση με τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τη Μαρία Μπακοδήμου! Ο Γιώργος Γιαννόπουλος και η Δέσποινα Ολυμπίου, παραχώρησαν δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Έλα Χαμογέλα» και αναφέρθηκαν σε όλα όσα έζησαν αλλά και στην αποχώρησή τους. «Είναι άποψή μου είναι αυτή που είπα στην κριτική επιτροπή, δε μπορώ να έχω την άποψή μου; Μπορείτε να τη γράψετε όμως έτσι;

Δεν υποτιμάω συναδέλφους διαγωνιζόμενους όπως η κυρία Ολυμπίου ή άλλους τραγουδιστές. Να πάει σε άλλα στάνταρ, αυτό εννοούσα και σε αυτό επιμένω», ήταν τα λόγια του ηθοποιού. Με τη σειρά της, η Δέσποινα Ολυμπίου σχολίασε: «Θα μου λέιψουν όλοι». Στο άκουσμα της φράσης αυτής, ο Γιώργος Γιαννόπουλος γύρισε και τη ρώτησε «Όλα; Όλα, όλα;» με εκείνη να του απαντά: «Όλα». Τότε τον λόγο πήρε πάλι ο Γιώργος Γιαννόπουλος λέγοντας, «Και κάποιοι ηλίθιοι θα σου λείψουν; Εμένα πάντως οι ηλίθιοι δε θα μου λείψουν, κάποιοι ηλίθιοι. Γιατί γνώρισα και ηλίθιους εδώ πέρα. Δείτε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις του τηλεοπτικού ζευγαριού.

Στο μεταξύ έγινε απίστευτο spoiler για το Just the 2 of us. Έγιναν γνωστά τα ζευγάρια τα οποία αυτό το Σάββατο δεν είχαν την καλύτερη επίδοση φωνητικά, αλλά και σκηνικά και είναι υποψήφια προς αποχώρηση. Το 7ο γύρισμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με τον Νίκο Κοκλώνη, να ανακοινώνει ποιο ζευγάρι πρέπει να φύγει από το μουσικό show. Όπως αποκάλυψαν στο «Ευτυχείτε», ένα από αυτά τα ζευγάρια είναι ο Τρύφωνας Σαμαράς με τη Χαρά Βέρρα.

Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Κρυσταλλία και ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση και την προηγούμενη εβδομάδα. Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι στο περασμένο live του J2US, έγινε κακός χαμός με τον Τρύφωνα Σαμαρά και την Χαρά Βέρρα. Όπως θα δείτε στο ακόλουθο βίντεο ο Τρύφωνας Σαμαράς ο οποίος έχει αναδειχθεί σε μαγάλη ατραξιόν του σόου και πολλοί λένε ότι μένει μόνο και μόνο για τα νούμερα της τηλεθέασης, «εκτέλεσε» τραγούδι της Άννας Βίσση μπροστά στη Δέσποινα Βανδή!

Στην εκπομπή «Ευτυχείτε» έγινε γνωστό πως ο Τάσος Ξιαρχό αποχώρησε κάποια στιγμή από το πλατό του J2US κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Ο ίδιος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος και να εξηγήσει τα πάντα για το συμβάν που όπως σχολίασε, προσέβαλε τη νοημοσύνη του. Την Τρίτη γυρίστηκε το νέο επεισόδιο του J2US, ωστόσο μετά την εμφάνιση του Τάσου Ξιαρχό και της Κόνι Μεταξά, κάτι συνέβη που έκανε τον χορευτή να αποχωρήσει και να μην εμφανιστεί στο celebrity room και τη Βίκυ Κάβουρα μαζί με την παρτενέρ του.

Χθες, το ρεπορτάζ της εκπομπής «Ευτυχείτε», αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο σκηνικό και σχολίασε πως ίσως, ο λόγος για τον οποίο έφυγε ο Τάσος ήταν γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος με τη βαθμολογία που δέχθηκε από την κριτική επιτροπή. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη βδομάδα το συγκεκριμένο ζευγάρι βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Δείτε το βίντεο που δείχνει ότι πραγματικά κάτι έχει ενοχλήσει τον πάιχτη.

Ο ίδιος ωστόσο, μέσα από το Instagram του, θέλησε να απαντήσει στις συγκεκριμένες φήμες και να ξεκαθαρίσει πως η βαθμολογία του δεν είχε καμία σχέση με την απόφαση του να αποχωρήσει για λίγο από το γύρισμα. Αυτή ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Τάσου Ξιαρχό για την αποχώρησή του από το πλατό του J2US. Λίγη ώρα μετά την προβολή του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, ο Τάσος Ξιαρχό ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έγραψε: «Χθες στο γύρισμα του J2US εξαφανίστηκα αμέσως μετά το act μας.

Έγινε κάτι πολύ σοβαρό που πρόσβαλε την νοημοσύνη μου, τη δουλειά μου και τον λόγο που κάνω ό,τι κάνω. Δεν θα ήθελα στα τηλεοπτικά να αναπαράγεται πως εγώ έφυγα γιατί δεν μου άρεσε η βαθμολογία και πως έχω καβαλήσει κάποιο καλάμι. Πριν εκτελέσετε κάποιον, ρωτήστε και ίσως μάθετε, αλλιώς σωπάστε και πάνω απ’ όλα να είστε ευγενικοί».

