Τζορτζ Φλόιντ – δημοσιογράφος: Ελεύθερος ο ρεπόρτερ του Cnn

Τζορτζ Φλόιντ – δημοσιογράφος: Η αστυνομία της Μινεσότα άφησε ελεύθερο έναν δημοσιογράφο του CNN που συνέλαβε νωρίτερα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη. Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ξέσπασαν μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς. Ο Αφροαμερικανός ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες μόλις είχε δείξει στην κάμερα τη σύλληψη ενός διαδηλωτή όταν περίπου έξι λευκοί αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και φόρεσαν χειροπέδες στον ίδιο και στα τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου και τους απομάκρυναν από το σημείο.

«Μπορούμε να μετακινηθούμε στο σημείο που θέλετε», δήλωσε στους αστυνομικούς που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, προτού εξηγήσει ότι ο ίδιος και το τηλεοπτικό συνεργείο είναι δημοσιογράφοι. «Φεύγουμε από τη μέση», πρόσθεσε. Από την πλευρά της η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τους συνέλαβε επειδή δεν υπάκουσαν στις εντολές να μετακινηθούν από το σημείο όπου βρίσκονταν. Ο Χιμένες είπε ότι το πλήρωμα στεκόταν σε έναν δρόμο για περίπου μιάμιση ώρα πριν την επέμβαση της αστυνομίας. Μετακινήθηκαν σε μια γωνία για να φύγουν από την μέση. Πάνω από μια ώρα αργότερα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Αυτό που μου έδωσε μια κάποια ανακούφιση ήταν ότι συνέβη σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση», δήλωσε ο Χιμένες στους τηλεθεατές του CNN μετά την απελευθέρωσή του. «Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλεις για την ιστορία μου, δεν φιλτράρεται με κανέναν τρόπο. Την είδες με τα ίδια σου τα μάτια». Τα πλάνα της σύλληψης μπορεί να κλιμακώσουν τη φυλετική ένταση στην πόλη και σε ολόκληρη τη χώρα, όπου έχουν πραγματοποιούνται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ο Χιμένες είναι μαύρος, ενώ οι περισσότεροι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν ήταν λευκοί.

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i

— CNN (@CNN) May 29, 2020