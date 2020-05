Τομ Χανκς κορονοϊός: Οι Hanx στη μάχη κατά του ιού

Τομ Χανκς κορονοϊός: Ο Tom Hanks και η ελληνικής καταγωγής σύζυγός του Rita Wilson, είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό και μάλιστα ο ηθοποιός το είχε αποκαλύψει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανεβάζοντας στις 13 Μαρτίου μια φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι ποζάρει μαζί την οποία συνόδευσε με την εξής λεζάντα: “Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx”

Στην ουσία ο ηθοποιός ανακοίνωνε πως ο ίδιος και η γυναίκα του έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό, ευχαρίστησε όσους τους φρόντιζαν και ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι οι δυο τους θα παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό ώστε να μην κολλήσουν άλλους ανθρώπους καθώς για ορισμένα άτομα αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρο. Επίσης παρότρυνε τον κόσμο να προσέχει τον εαυτό του, να ακούει τη γνώμη των ειδικών και τόνισε πως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα ενωμένοι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν το ζεύγος Hanks, έδωσε όχι μόνο μια, αλλά δυο φορές πλάσμα με σκοπό να βοηθήσει τις προσπάθειες που γίνονται από τους επιστήμονες για να βρεθεί εμβόλιο κατά του Covid 10.

Τομ Χανκς κορονοϊός: Η πρώτη προσφορά

Στις 29 Απριλίου ο ηθοποιός που περνάει τα καλοκαίρια του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα αγαπημένος του προορισμός είναι η Αντίπαρος, ανέβασε στο Instagram την πρώτη προσφορά πλάσματος που έκαναν με τη σύζυγό του συνοδεύοντας τη φωτογραφία με την εξής λεζάντα: Here’s last week’s bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx. Oυσιαστικά λέει ότι αν εξαιρέσει κανείς τη γραφειοκρατία, η διαδικασία είναι εύκολη σα να παίρνει κανείς έναν υπνάκο.

Μια σπουδαία συνεισφορά

Χθες, για δεύτερη φορά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενημέρωσε και πάλι με τον ίδιο τρόπο το κοινό του ότι προσφέρει για δεύτερη φορά πλάσμα αίματος στην επιστήμη και έγραψε σχετικά: Plasmatic on 3! 1,2,3 PLASMATIC! Hanx. O star του Hollywood κάνει την εξαιρετικά σπουδαία αυτή διαδικασία να φαίνεται επίσης εύκολη και ευχάριστη, κάτι που βοηθάει εξαιρετικά τη συνείδηση του κόσμου να συνεισφέρει σχετικά.

Δείτε ακόμη