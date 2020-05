Lady Gaga «Chromatica»: Κυκλοφορεί 29 Μαΐου

Lady Gaga «Chromatica»:Κι ενώ ακόμα ακούμε στο repeat όλα τα κομμάτια από το soundtrack της ταινίας «Α Star is Born» με μια ιδιαίτερη προτίμηση στο «Shallow» και στο «Always remember us this way», η βραβευμένη πλέον με Όσκαρ Lady Gaga, ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του νέου της album, το οποίο θα έχει ένα εξαιρετικά συμβολικό όνομα. Η pop star λοιπόν αποκάλυψε πως τόσο ο τίτλος του άλμπουμ δηλαδή Chromatica, όσο και το περιεχόμενό του, θα είναι ουσιαστικά η θεραπεία την οποία αποφάσισε να λάβει για να αντιμετωπίσει τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχθηκε σε ηλικία 19 ετών.

«Έχω δεχτεί σεξουαλική επίθεση από μουσικό παραγωγό», αποκάλυψε στον Zane Lowe, κατά τη διάρκεια του Apple Music show που παρουσιάζει. «Το νέο μου άλμπουμ συνδυάζει όλα τα συναισθήματά μου για τη ζωή, τον κόσμο, τη βιομηχανία, τους συμβιβασμούς που έπρεπε να κάνω και να ξεπεράσω για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα», τόνισε.

Lady Gaga «Chromatica»: Ο βιασμός που σημάδεψε τη μετέπειτα ζωή της

Ήταν το 2015 όταν η Gaga αποκάλυψε πως είχε πέσει θύμα βιασμού και τώρα ήρθε η ώρα μέσα από τα νέα της τραγούδια να απελευθερωθεί μιλώντας για αυτό το τραγικό περιστατικό που σημάδεψε τη ζωή της. Η τραγουδίστρια αποφάσισε να αντιμετωπίσει όλα τα αρνητικά συναισθήματα που της προκαλούσε μέχρι και σήμερα ο βιασμός της και είπε σχετικά με αυτό: «Όταν κατάφερα να το ξεπεράσω και να γιορτάσω τη νίκη μου, είπα μέσα μου: Ξέρεις κάτι; Δεν είμαι τίποτα αν δεν έχω κάποιον να με κρατήσει γερά απ’ το χέρι. Δεν είμαι τίποτα, εκτός αν ξέρω ότι μπορώ. Μπορώ να υπάρχω και χωρίς την ύπαρξη ενός άνδρα στο πλάι μου. Είμαι μια ελεύθερη γυναίκα», τόνισε. «Δεν πρόκειται πλέον να ορίζω τον εαυτό μου ως επιζήσασα ή θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Είμαι απλώς ένας άνθρωπος που νιώθει ελεύθερος, έχοντας περάσει μέσα απ’ τα σκατά».

Η εξομολόγηση στην Oprah Winfrey

Φέτος τον Ιανουάριο, η pop star επανήλθε στο θέμα του βιασμού της μιλώντας ανοιχτά στο show της Oprah Winfrey «2020 Vision: Your Life In Focus»: «Με βίαζαν επανειλημμένα όταν ήμουν 19 χρονών και ως αποτέλεσμα νόσησα βαριά από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ξαφνικά, έγινα διάσημη και άρχισα να ταξιδεύω στον κόσμο πηγαίνοντας από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο γκαράζ, μετά στη λιμουζίνα κι έπειτα στη σκηνή. Δεν το αντιμετώπισα ποτέ κατάματα και ξαφνικά άρχισα να βιώνω αυτόν τον απίστευτα έντονο πόνο σε ολόκληρο το σώμα μου, ο οποίος ήταν παρόμοιος με τον πόνο του βιασμού».

To μόνο σίγουρο είναι ότι η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και τραγουδοποιός καταφέρνει κάθε φορά να μας εντυπωσιάζει όχι μόνο με τις στυλιστικές της επιλογές αλλά και με τη μουσική της η οποία γίνεται όλο και πιο ώριμη με το πέρασμα του χρόνου.

Δείτε ακόμα