SpaceX κακοκαιρία: Αναβλήθηκε η ιστορική επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα

SpaceX κακοκαιρία: Ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας η εκτόξευση στο διάστημα δύο αστροναυτών της NASA από την τεχνολογική εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ. Η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε λιγότερο από 17 λεπτά προτού ο πύραυλος SpaceX Falcon 9 εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, μεταφέροντας τον Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος σε μια διαδρομή 19 ωρών με τη νέα κάψουλα Crew Dragon, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η επόμενη προσπάθεια εκτόξευσης ορίστηκε για το Σάββατο το απόγευμα.

Μια νέα διαστημική εποχή αναμένεται να ξεκινήσει, με την τεχνολογική εταιρεία SpaceX να πραγματοποιεί την εκτόξευση δύο αστροναυτών της NASA στο διάστημα, μια δυνατότητα που για πολλά χρόνια ήταν μονοπώλιο λιγοστών κρατών και την οποία οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες στερήθηκαν για εννέα χρόνια. Εντούτοις, η έντονη βροχόπτωση κι οι καταιγίδες πλημμύρισαν το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις ακτές της Φλόριντα νωρίς το πρωί και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων ανακοίνωσε πως μια τροπική καταιγίδα δημιουργήθηκε στα ανοικτά της Νότιας Καρολίνας, λίγο πιο βόρεια, η οποία θα αποτελούσε έναν δυνητικό κίνδυνο για τους αστροναύτες σε περίπτωση που θα χρειασθεί κάποια έκτακτη προσθαλάσσωσή τους στον Ατλαντικό μετά την απογείωση.

“Η συνάντηση για τον καιρό στον Ατλαντικό (σήμερα) το πρωί θα καθορίσει εάν θα μπορέσουμε να δώσουμε σήμα”, έγραψε ο ιδιοκτήτης της SpaceX, που περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή από την ημέρα της ίδρυσης της νεοφυούς διαστημικής εταιρείας του το 2002. Η απογείωση ήταν προγραμματισμένη στις 16:33 (23:33 ώρα Ελλάδος) στο σημείο εκτόξευσης 39Α, από το οποίο είχαν απογειωθεί και ο Νιλ Αρμστρονγκ και οι συνεπιβάτες του στην ιστορική αποστολή του προγράμματος ‘Απόλλων’ για τη Σελήνη. Ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9, με τη νέα κάψουλα Crew Dragon στην κορυφή του, θα απογειωθεί με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Οι Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος που επέλεξε η NASA για την αποστολή επίδειξης αυτή, βρίσκονταν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, η αποστολή αποφασίσθηκε να συνεχισθεί. Οι δύο αστροναύτες στις 8 το βράδυ βγήκαν από το κτίριο και φορώντας τις στολές της SpaceX χαιρέτησαν τις οικογένειες τους σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητα της Tesla προκειμένου να φτάσουν στον προβλήτα εκτόξευσης.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020